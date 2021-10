Apuestan la carrera

En el combate en jaula que se realizará el próximo domingo en la Arena Naucalpan y donde participan 13 gladiadores, entre ellos las Dinastías Morgan y Wagner, al Ladrón de los Mares no le importa otro que no sea el matas sanos y ya lo se lo advirtió.

"El Señor Wagner me retó a una lucha de cabelleras y yo le dije que se la aceptaba, pero que yo no me prestaba a ningún juego ni a ningún fraude y que si yo perdía yo me retiraba de la lucha libre, pero también le dije que si él perdía también se retiraba.

"Entonces en este Castillo del terror quede muy claro, si yo llego a perder me retiro, pero quiero también que si el señor Wagner pierde, también se retire de la lucha libre", afirmó el Pirata.

Morgan agregó que sólo les interesa el Legado Wagner, que no piensan en otros luchadores que no sean ellos y mucho menos en las cuatro mujeres que entrarán a la jaula.