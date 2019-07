Aprueba a novio de su hija

Ciudad de México.

Con tan sólo 12 años, Elisa Fernanda, la hija de Cynthia Klitbo, ya tiene novio.

El nombre de la pareja de la pequeña es Ángel, a quien la actriz estima y aprueba sin problema.

"'Novio'... ¡Es una palabra muy fuerte! Se ven cada seis meses, pero si ella es feliz, yo estoy feliz", afirmó en entrevista la también Secretaria de Previsión Social de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Los chicos se conocieron hace siete meses cuando la actriz y Elisa disfrutaban de un tiempo vacacional en Yelapa, Jalisco, donde tienen un inmueble.

DE MANITA SUDADA

Ángel es un vecino que poco a poco comenzó a relacionarse con la niña, pero debido a la distancia, en ocasiones el chico toma un vuelo a la Ciudad de México para ver a su enamorada.

"Obviamente es novio de manita sudada, pero se hablan diario, son muy amigos, se comprenden y se quieren. Yo a los 13 años también tuve a mi primer chico.

"Elisa está en su rollo. Su interés máximo está en enfocarse en cosas de la escuela, las clases de canto, el gimnasio, la natación. Está saliendo con muy buenas calificaciones, tengo una hija que es ejemplar".

Para Klitbo, quien participó en Vino el Amor (2016), Elisa es su más grande tesoro, un sueño cumplido, por lo que la protege al cien por ciento.

La adolescente es fruto de la relación que la actriz mantuvo con el coordinador artístico Rubén Lira, a quien conoció en el reality Bailando por un Sueño (2005) y que, según ella, nunca se ha hecho responsable.

BUEÑA NIÑA

"Es una muy buena niña, tengo una pequeña ejemplar. Soy muy feliz con ella y es la mejor amiga que he tenido. Si no estuviera Elisa a mi lado, mi vida no tendría sentido.

"Respeto a quienes no quieran tener hijos, pero para mí era mi más grande deseo y Dios me lo concedió con esta hermosura", dijo la actriz, quien dará vida a Chris MacNeil en la obra El Exorcista.