Apoyo a los ninis para capacitación. ´Jóvenes Construyendo el Futuro´

Cd. Victoria, Tam.- El programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" aterrizaría alrededor de 43 millones 200 mil pesos a la capital del estado y se traduciría en por lo menos mil nuevos empleos durante el primero año de su implementación, esto lo indicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Victoria, Juan Carlos González Alanís.

"La iniciativa privada debe participar en este programa, si no participamos y no hacemos que esto funcione se va a volver un programa asistencialista, es decir, unos cuantos millones de jóvenes, 2.6 millones en todo el país, se van a ir a recibir nada más una aportación", esta es una de las medidas del Gobierno de la República para alejar a los jóvenes de las tentaciones de la vida delictiva ofreciéndoles una alternativa laboral, otra es la beca ´Benito Juárez´ para estudiantes de nivel medio superior.

Comúnmente conocida como apoyos para Ninis, el programa ´Jóvenes Construyendo el Futuro´ consiste de una beca mensual de 3 mil 600 pesos para que los beneficiarios se capaciten durante el lapso de un año en el entorno laboral, será la propia iniciativa privada, instituciones públicas y organizaciones sociales quienes fungirán como tutores de los jóvenes acogiéndolos durante ese tiempo y capacitándolos según sus respectivas necesidades.

"Hay dos efectos que suceden a nivel nacional, hay una cierta desconexión entre el sector educativo y las empresas, ¿cuántas veces hemos escuchado a los jóvenes decir que no encuentran trabajo porque no están capacitados o no tienen experiencia?, y ¿cuántas veces nosotros como empresarios hemos dicho que entran los jóvenes y no traen esa actitud empresarial?", cuestionó el presidente de la Cámara de Comercio local.

Finalmente González Alanís agregó que "esperamos que unas 250 empresas aquí en Ciudad Victoria se puedan unir a este programa, si cada una lográramos recibir a cuatro jóvenes estaríamos hablando de mil jóvenes, si estamos hablando de un año es una cifra de 40 o 45 millones de pesos que traeríamos a Victoria", asimismo las empresas participantes no contarían con la obligación de pagar las prestaciones laborales de los beneficiarios durante el primer año antes de su contratación formal.