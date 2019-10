Apoyarán a jugadores de Veracruz

Elías Hernández, mediocampista de Cruz Azul, aseguró que apoyarán a sus colegas del Veracruz que sufren por falta de pago, razón por la que podrían no jugar el fin de semana en la Liga BBVA.

"Tienen todo nuestro apoyo, en cualquier momento le puede tocar a nosotros, estar en esa situación y creo que esperaríamos lo mismo", explicó Hernández este miércoles en una firma de autógrafos realizada en Martí Perisur.

"Entonces obviamente mostrando el apoyo para ellos, lo que se decida y bueno, lo hablaremos si hay que hacer algo y por lo pronto brindarles el apoyo que se pueda y respetar la decisión que tomen ellos, pues son quienes están pasando por este momento".

El volante cementero firmó autógrafos junto a Igor Lichnovsky, Juan Escobar y Misael Domínguez a cerca de 100 personas.

El ex León comentó que es complicado estar en esa situación y eso que la ven de fuera.

"Nosotros de afuera nos podemos estar imaginando lo que están pasando pero no hay más como ellos que lo viven", apuntó.

"Ellos son los que lo saben lo que están sintiendo, el no recibir un sueldo pues es por lo que uno trabaja, la familia también depende de ellos, entonces ya no es el hecho de que no han podido conseguir buenos resultados, ahora el hecho de que no han recibido pago pues van a jugar más presión, hay más distractores, entonces trataremos de apoyar en lo que se pueda".

Elías Hernández no podrá estar el sábado en el cotejo ante Monarcas tras sufrir una lesión muscular en la pierna derecha, ayer en el entrenamiento.