Aplican de nuevo la vacuna de J&J

La reanudación sucedió rápidamente después de que funcionarios de salud federales dijeron la tarde del viernes que ponían fin a una pausa a la inoculación con las vacunas de J&J, que duró 11 días. Los asesores científicos concluyeron que los beneficios de las vacunas superan el inusual riesgo de desarrollar coágulos de sangre.

Noticia Relacionada Vacuna COVID de Moderna sí funciona en niños desde 12 años

"El estado de Nueva York reanudará de inmediato la aplicación de esta vacuna en todos nuestros sitios operados por el estado", dijo el gobernador Andrew Cuomo en un comunicado del sábado.

"La vacuna es el arma que ganará la guerra contra el Covid y permitirá que todos recuperen la normalidad. Ahora tenemos tres vacunas probadas a nuestra disposición", dijo Cuomo, exhortando a los residentes del estado a optar por cualquiera que tuvieran disponible primero.

"Entre más pronto nos vacunemos todos, más pronto podremos dejar atrás la pesadilla del Covid y para siempre", agregó.

ANUNCIA REAPERTURA

El Departamento de Salud de Indiana anunció la reapertura de una clínica gratuita de vacunación masiva en el circuito Indianapolis Motor Speedway, ofreciendo la vacuna de J&J a cualquiera de 18 años o más. La clínica operará por lo menos hasta el 30 de abril, cuando habrá un día de vacunación familiar en el que los jóvenes de 16 y 17 años también podrán vacunarse.

"No se me ocurre mejor forma de recibir mayo en Indiana que vacunarse esta semana en la Yard of Bricks", dijo el doctor Chris Weaver, un director clínico de la Universidad de Salud de Indiana, que se asoció con el estado para operar la clínica en la pista de carreras.

Funcionarios de salud de Virginia también pidieron a los proveedores reanudar inmediatamente el uso de la vacuna J&J.

"Este escrutinio adicional deberá infundir confianza en el sistema que está vigente para garantizar la seguridad de la vacuna contra el Covid-19", dijo el doctor Danny Avula, coordinador de vacunación en el estado. "Como con cualquier vacuna, motivamos a los individuos a informarse sobre cualquier posible efecto secundario y sopesar eso contra la posibilidad de hospitalización o muerte a causa del Covid-19".

Superan los riesgos

La reanudación sucedió rápidamente después de que funcionarios de salud federales dijeron la tarde del viernes que ponían fin a una pausa a la inoculación con las vacunas de J&J, que duró 11 días. Los asesores científicos concluyeron que los beneficios de las vacunas superan el inusual riesgo de desarrollar coágulos de sangre.