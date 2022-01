Anuncian oleada de fuerte frente frío esta semana

Los residentes del Valle del Río Grande fueron alertados de la inminente llegada de de una masa de aire ártico proveniente de Canadá y se espera que llegue no solo aquí sino también a la región norte de México, pero se descarta que se llegue a grados de congelación. Las temperaturas frías empezaran a sentirse el miércoles por la tarde, para amanecer el jueves con frío más intenso.

Se alienta a los residentes a usar ropa en capas mientras salen al aire libre para evitar el frío. Guantes, gorros y abrigos gruesos son la ropa recomendada para tener a mano.

Es muy probable que el RGV no vea aguanieve mezclada o lluvia helada, esto es posible en los condados de Zapata, Jim Hogg, Brooks y Kenedy entre las 3 am y las 10 am del viernes. El rancho de los condados de Starr y el norte de Hidalgo también estaría en esta zona.

Habrá un cambio brusco en las temperaturas del miércoles al jueves.

Las temperaturas estarán en los 80 grados el miércoles y bajarán a los 40 grados bajos a mediados el jueves.

El jueves va a ser un día mucho más frío. La gente debe ser consciente de eso cuando salga por la puerta el jueves.

Definitivamente habrá un frío invernal en el Valle del Río Grande a partir del jueves, ya que el área está a punto de experimentar una fuerte oleada de aire frío.

Y aunque se sentirá frío el jueves, se sentirá mucho más frío el viernes con temperaturas "parecidas" por debajo de los 32 grados hasta al menos el mediodía del viernes, dijo Barry Goldsmith, meteorólogo coordinador de advertencias del Servicio Meteorológico Nacional en Brownsville/Rio Grande Valley.

Las temperaturas del viernes solo subirán a o un poco más de 40 grados.

Los mínimos de la noche del jueves serán de 35 grados. Los mínimos de la noche del viernes rondarán los 36 grados.

Lluvia ligera y llovizna seguirán el frente el jueves por la tarde, con lluvia más constante desde el jueves por la noche hasta el viernes por la mañana. Los condados de Cameron y Willacy tienen las mejores posibilidades de lluvia.