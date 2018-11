Anuncian Backstreet Boys álbum y gira

Cd. de México.- Backstreet Boys está de vuelta con nuevo álbum que llevará por título DNA y que dieron a conocer con el lanzamiento de su nuevo video musical, "Chances", sencillo escrito por Ryan Tedder y Shawn Mendes, reportó Entertainment Weekly.

El décimo disco de estudio de la banda estará disponible a partir del 25 de enero con pedidos anticipados disponibles desde ahora.

El 27 de abril del próximo año, los integrantes concluirán su residencia en Las Vegas, y el 11 de mayo iniciarán la gira mundial de nombre homónimo al material discográfico.

"Vegas ha sido increíble y estas próximas fechas van a ser una fiesta. Así que es hora de que visitemos a nuestros fanáticos de todo el mundo", dijo el cantante Howie Dorough en un comunicado.

Los miembros Brian Littrell, Nick Carter, Kevin Richardson, AJ McLean y Dorough viajarán a Portugal para su primera presentación, y pasarán por varias localidades de Europa antes de regresar a Estados Unidos y pasar por Canadá.

La gira culminará el 15 de septiembre en Nueva Jersey.

"Pudimos incorporar todas nuestras influencias y estilos en un trabajo coherente. Estas canciones son una gran representación de quienes somos como individuos y quienes somos como grupo. Es nuestro ADN (DNA en inglés)", comentó Richardson sobre el álbum.

Las entradas estarán disponibles a partir del 14 de noviembre a través de la página Live Nation, y cada boleto estará acompañado de una copia física del disco. Hora de publicación: 18:48 hrs.

Okay, here we go.... #DNAWorldTour 2019! Our tenth album #BSBDNA out January 25th! Thank you all for coming on this journey. Things are about to get interesting!!!!!! Get all the details on https://t.co/hfKjQlfxDf pic.twitter.com/bii6PY4pZC