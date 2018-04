Anuncia pausa en su carrera

Natalia Lafourcade planea hacer una pausa en su carrera.

La cantante, de 34 años, informó a través de un par de videos en su cuenta de Instagram, que tras concluir su gira Hasta la Raíz / Musas se tomará un descanso.

"Quiero aprovechar este video para agradecerles porque esta mañana nosotros no hemos parado, estamos viajando, estamos de tour... Y esta mañana, mi equipo, de trabajo, maravilloso, me dijo que estamos casi sold out, a punto de abrir nuevas fechas porque ¡se están acabando los boletos!.

AGRADECE

"Quiero darles las gracias, porque pues esto va a ser mi despedida, mi cierre de ciclo, después de esto me voy a dar un espacio grande para disfrutar de la playa por ejemplo..." dijo en el primer clip, en que invitaba a sus fans a acudir a los conciertos que dará este 26, 27, 28 y 30 de junio en el Teatro Metropólitan.

En una segunda grabación, en la que saluda a sus fans argentinos y los invita a sus presentaciones en el Teatro Gran Rex, también hace mención a que se alejará unos años de la música, sin especificar cuántos.

"No pueden faltar porque después de esto me voy a dar unos añitos sabáticos, de descanso y no sé cuándo vuelva", afirma Lafourcade.

En el 2017 la cantante lanzó su disco Musas.

En enero la intérprete fue invitada a la ceremonia de los Premios Óscar para interpretar "Recuérdame", tema de la cinta animada de Disney y Pixar, Coco.