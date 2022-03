Anuncia más bandas

A finales de octubre pasado, OCESA, empresa organizadora del evento, destapó un cartel con más de una treintena de propuestas musicales, entre ambos días, encabezadas por The Strokers y Kings Of Leon, pero al parecer las sorpresas no habían acabado.

"Si creías que nuestro line up estaba completo, déjanos decirte que no", se lee en las redes sociales del masivo, donde hoy dieron a conocer a los nuevos integrantes de la próxima edición.

Kamasi Washington, es un reconocido saxofonista de jazz, productor y líder de la banda Washington; mientras que la banda !!! (Chk Chk Chk) apuesta por el dance punk y la cantautora británica Billie Marten, se caracteriza más bien por el sonido folk.

The Strokes será el headliner del primer día, donde también se presentarán Blonde, Chvrches, Death Cab For Cutie, Metronomy, Miami Horror y Julia Holter, entre otros.

Y el domingo liderará Kings Of Leon junto con The Hives, Chet Faker, Jake Bugg, Tovelo, Margaret Glaspy, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Smash Mouth y más.

La venta de boletos es por Ticketmaster.

Todos los boletos para la edición 2020 que no se llevó a cabo, serán válidos para esta entrega festivalera.