Ante 10 mil fanáticos, Xavi fue presentado como nuevo DT del Barcelona

Xavi Hernández fue presentado como nuevo entrenador del Barcelona, este lunes en el Camp Nou ante unos 10 mil aficionados ilusionados, con el regreso al club de la leyenda azulgrana.

El ex centrocampista saltó al césped que tan bien conoce al grito de "¡Xavi, Xavi!", antes de firmar su contrato junto a su familia y al presidente del Barcelona, Joan Laporta.

"Muchas gracias, no me quiero emocionar, pero estoy muy ilusionado. Como les dije cuando me fui de aquí, somos el mejor equipo del mundo y el Barsa necesita exigencia, no se puede empatar ni perder, aquí hay que ganar", dijo Xavi a la afición.

"Hoy es un día histórico para el Barsa", añadió Laporta.

El Barcelona recibió a Xavi a lo grande, con una presentación en el césped del Camp Nou, un recibimiento habitualmente reservado para los grandes fichajes.

Xavi fue anunciado como nuevo entrenador del Barsa en la madrugada del sábado, después de tres días de negociaciones con el Al Sadd catarí.

Según la prensa, los 5 millones de euros (5.8 millones de dólares) de la cláusula de liberación, serán pagados a partes iguales entre el Barça y Xavi, quien financiará su parte con eventos promocionales del Mundial 2022 de Catar.

El técnico de 41 años, regresa seis años después de salir del equipo tras ganar la Champions en 2015.

Inmerso en una grave crisis económica, el Barcelona es noveno en la Liga.

Los malos resultados provocaron que la directiva rescindiera el contrato del anterior técnico, Ronald Koeman.