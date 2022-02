Andrea Meza mantiene el ritmo

"Me invitaron a correr el medio maratón de United Airlines el 20 de marzo, para yo poder concursar tengo que recaudar mil dólares porque lo haré para la Fundación Smile Train.

"Esos mil dólares se recaudan en el portal oficial (de la Fundación). Van directo a la Fundación y se destinarán a niños que pertenecen o son favorecidos por la Fundación en México, luego se sabrá más adelante para cuál familia es", platicó la Miss Universo 2020.

Dijo que, aunque no es especialista en las carreras, su novio, el tiktokero Ryan Antonio, la apoya y la acompañará. De paso, reveló que están buscando departamento para vivir juntos.

"Nunca he corrido un medio maratón, lo más que he llegado a correr son 12 kilómetros, pero tengo dos mesecitos para prepararme. Mi novio creo que se sintió comprometido y también se inscribió, ya me dijo que va a ir. Vamos a correr juntos, cada quien a su ritmo, él ha corrido triatlones, ya sabe cómo es eso".

Tras su reinado, de mayo a diciembre del 2021, y luego de haberle entregado la corona a Harnaaz Sandhu, la ingeniera en software decidió firmar contrato con Telemundo, en donde participa en los programas En Casa y Latinx Now.

"Estoy feliz de estar de regreso en vida activa, apenas estoy agarrando vuelito, como decimos en México. Voy a trabajar en el área de conducción. Voy a estar como corresponsal. Mis planes son seguir creciendo dentro de la empresa, lograr tener la conducción de mi propio programa.

"La actuación la tengo en pausa, pero me debo dar tiempo para todo, pero en su momento. Cantar también me gustaría, pero está en pausa porque necesito prepararme más. Eso sí me da un poco de nervio aún", precisó.

Y contó cómo fue la experiencia de haber dejado el trono de la reina más bella del universo, en Israel, para darle paso a la representante de la India y continuar con sus planes profesionales.

"Desde que la vi me pareció bellísima y pensé que tenía todas las oportunidades. Entregarle la corona fue agridulce, porque termina un ciclo y pasas a otro. Cuando estaba en el backstage, a punto de entrar al escenario, estaba muy nerviosa y viendo al techo intentando no llorar", recordó.

Meza externó su deseo de continuar siendo cercana a la organización Miss Universo y de buscar oportunidades en la actuación o la conducción, y que cuenta con todo el apoyo de su familia para lograrlo.

"Creo que mis abuelitos eran los que creían que sí me regresaba a Chihuahua y que iba seguir con algunas cosas acá. Pero creo que sí llegué para quedarme, estoy muy emocionada por lo que viene y con muchos planes. Mis papás me apoyan en todo, saben que mi relación (con Ryan) es muy sólida, y en la familia en general saben que mi crecimiento está aquí".

En la conversación, Meza hizo énfasis en que, aunque a distancia, seguirá colaborando con Smile Train, la cual ayuda a niños de escasos recursos o que necesitan tratamientos médicos o sociales para desarrollarse.

ASÍ LO DIJO

"Estoy de base en Miami, en un hotel, en la búsqueda de mi departamento. Me encantan las vistas que hay, el mar, la playa, ver los amaneceres desde la ventana".

Andrea Meza, ex Miss Universo