Oakland, E.U.

La forma en la que la directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Guevara, ha tratado la problemática desatada por la Federación Mexicana de Natación, al marginar a clavadistas del Campeonato Mundial 2019 y los Panamericanos de Lima, ha sido decepcionante y poco profesional.

LA FMN que dirige Kiril Todorov, dejó a varios clavadistas fuera del Mundial, como a Carolina Mendoza, Andrés Villarreal y Diego Balleza, quienes dominaron el control selectivo celebrado en León, pero sus lugares se los "reglaron" a otros que no compitieron.

"Ganamos lugares individuales y en sincronizados, pero la federación se los dio a otros que no compiten en sincronizados", dijo Mendoza, quien junto a Dolores Hernández conquistaron el control selectivo en trampolín el fin de semana.

"Ana Guevara decepciona, le pido respeto, los lugares se ganan no se regalan; he visto las respuestas que da en redes sociales y no son de una profesional.

"Solicitó a las autoridades del Inde (a su director Jesús Perales y Raúl Cadena) que intervengan porque esto raya en discriminación, alguien tiene que poner orden en algunas federaciones".

Confirman separación de Pacheco

Ciudad de México.- La Jefatura de Misión de la delegación mexicana a los Juegos Panamericanos Lima 2019, avaló la lista de seleccionados en la disciplina de clavados para esa justa, ya que se cumplió con el proceso selectivo que determinó la Federación Mexicana de Natación (FMN).

El Jefe de Misión, Mario García de la Torre, comentó que los procesos de selección para elegir a los competidores fueron respetados y la representación definitiva, que fue enviada por el organismo rector de la natación en el país, es la que se queda.

De esta manera, la selección de clavados para la contienda regional peruana quedó en la rama femenina con Paola Espinosa/ trampolín 1m, 3m y sincronizados; Dolores Hernández/ trampolín 1m, 3m y sincronizados; Alejandra Orozco/ plataforma 10m y sincronizados.

Además de Gabriela Agúndez/ plataforma 10m y sincronizados; y en el sector masculino Yahel Castillo / trampolín 1m, 3m y sincronizados; Juan Celaya/ trampolín 1m, 3m y sincronizados; Iván García/ plataforma 10m y sincronizados; así como Kevín Berlín/ plataforma 10m y sincronizados.