AMLO pide a la OMS que "no se enoje" y se apure a aprobar vacunas contra Covid-19

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente señaló que es increíble que se esté aplicando una o dos vacunas masivamente, por millones de dosis, y que no tengan un reconocimiento.

"No están en fase de prueba, sino porque la aplica México, o cualquier otro país, y cuánto tiempo lleva reunir los datos para otorgar el registro o no otorgarlo, porque la gente necesita tener el certificado porque muchos trabajan y tienen que ir a Estados Unidos y si en Estados Unidos dicen aquí sólo van a poder ingresar que no se hayan vacunado con vacunas autorizadas por la OMS y está lleva mucho tiempo sin autorizar algunas vacunas", dijo el presidente.

"Que por qué no le han mandado todo el expediente, que no pueden ellos hacer una denuncia pública contra una farmacéutica, contra un país y decir: esta vacuna se está aplicando sin autorización de la OMS porque le estamos pidiendo desde hace seis meses que nos manden todos sus protocolos, todos sus pruebas y no lo han hecho, porque se quedan callados, que es muy fácil decir es que no me mandan la información que le estoy solicitando".

Respuesta de la OMS

Tras días hablando del tema, el director de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, invitó este jueves al Gobierno de México a enviar a expertos de su país a la OMS para que conozcan de primera mano el proceso de inclusión de una vacuna en el listado de uso de emergencia.

"Es la primera vez que oigo que tiene preocupaciones. Si están interesados, pueden enviar expertos para ver cómo lo hacemos", recoge un boletín de la ONU.

Tedros aseguró a López Obrador que las decisiones de la OMS se basan en "datos, pruebas y principios y nada más" y las recomendaciones finales vienen de expertos

"Siempre usamos la ciencia y los datos. Se lo quiero asegurar a su excelencia", remarcó Tedros.

Este viernes, López Obrador se limitó a decir, sin hacer una referencia clara a estas declaraciones: "Es el trabajo de ellos".

México suma al momento 3.77 millones de casos y 285 mil 669 defunciones por Covid, la cuarta cifra de decesos más alta del mundo en números absolutos.