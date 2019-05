AMLO lamenta contingencia ambiental en CDMX

El Mandatario expresó su respaldo a Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad.

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró "muy lamentable" la crisis ambiental por la que atraviesa la Ciudad de México.



En su conferencia matutina, el Mandatario ofreció su respaldo a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pero evadió responder sobre cuándo nombrará al titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).

"Se está atendiendo este problema, el Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno, es muy inteligente y conocedora de este tema. Su especialidad como profesional, como científica, es lo que tiene que ver el medio ambiente", dijo.



"Sí hay una situación muy lamentable en la Ciudad, hay problema, pero la Jefa de Gobierno es experta y es especialista, estoy seguro que pronto va a resolverse este asunto".



"¿Cuándo va a nombrar al titular de la CAME?", se le preguntó.

"Estamos haciéndole caso, estamos escuchando las recomendaciones de Claudia y le tenemos toda la confianza", respondió.



López Obrador recordó que, cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y Sheinbaum era la Secretaria de Medio Ambiente, la Capital sólo vivió un día de contingencia.



"En aquel tiempo, no es para presumir ni para enojar a mis adversarios, pero en aquel tiempo, cuando fui Jefe de Gobierno, sólo un día hubo contingencia ambiental", expresó.



Por su parte, el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, explicó que este día a las 15:00 horas, se determinará si suspenden las clases en los planteles educativos.



"Hay un protocolo en cuánto a los límites aceptables, se está monitoreando para decidir si hay clases o no. Los maestros saben qué hacer, en las escuelas, los alumnos están resguardados, no salen, están bien protegidos. Estamos generando conciencia", dijo.