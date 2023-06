Día Mundial Sin Tabaco. Ebrard revela por qué dejó de fumar

"Yo fui fumador, por ejemplo, dejé de fumar hace unos 12 años, me costó mucho trabajo, es muy adictivo el tabaco para el manejo de ansiedad, estrés, muchas razones, se vuelve algo que necesitas todos los días, no es sencillo dejarlo".

Mencionó la importancia de dejar de fumar y refirió que él lo hizo porque estaba perdiendo oxigenación y ya no podía realizar actividades como anteriormente las hacía.

"Es importante porque yo mismo me di cuenta de que iba perdiendo capacidad pulmonar, o sea, de oxigenación, ya no podía hacer deporte, muchas cosas ya no las podía hacer, entonces por eso lo dejé, de un día a otro".