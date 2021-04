"Pero yo le digo a esa persona ¿es justo? Es un asunto legal, ¿no crees que es un asunto moral?, ¿para qué vamos a los templos? ¿Para qué vamos a las Iglesias? ¿Para qué comulgamos? ¿Para qué confesarnos?, si no actuamos con integridad, si queremos ser nosotros los primeros".

Noticia Relacionada AMLO cuestiona si es justo y moral vacunarse con un amparo

Hoy jueves en su versión impresa EL UNIVERSAL dio a conocer que el Segundo Tribunal con sede en Nezahualcóyotl concedió suspensión para que 15 médicos privados puedan ser inoculados, esto con el argumento que corren el mismo riesgo que sector público.

En su conferencia de prensa de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo cuestionó ese ambiente de "sálvese el que pueda y a mí no me importan los demás".

"Eso era lo que prevaleció, eso era el pensamiento neoliberal, individualismo, egoísmo, influyentismo, corrupción, eso ya no, no se permite y aunque continúen las campañas".

Recordó que en atención de Covid se vacunó a médicos y enfermeras del sector público y del sector privado, porque acusó que hay mucha la manipulación y una campaña diciendo que su gobierno no vacunó a los médicos privados.

"Si fuese cierto, si fuese injusto lo que estamos haciendo en el gobierno con toda la propaganda de la prensa fifi y de los medios conservadores, a los llamados de que salgan los médicos a protestar saldrían cientos y miles, ayer convocaron a una manifestación, no reunieron gente".

El presidente López Obrador aseguró que no está en contra de los médicos privados, pero insistió en que no es justo el querer decir a mí me vacunas. "No, no, si no te corresponde, no".

"¡Ah!, pero como soy médico y me pongo mi bata blanca voy a los medios de comunicación y ´que barbaridad como no van a vacunar a los médicos´, pues tenemos que vacunar a los adultos mayores son los más vulnerables, claro que los médicos están atendiendo a los enfermos Covid fueron los primeros en ser vacunados y lo vamos a seguir haciendo".