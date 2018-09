´AMÉRICA, FAVORITO´

Ciudad de México

En América es usual el favoritismo sobre las Chivas, lanzó el capitán Oribe Peralta.

"En los últimos tiempos, América siempre ha sido favorito en los Clásicos, desde que me tocó estar acá así ha sido, es el que propone los juegos, el que va y busca los resultados independientemente de cómo esté en la tabla", lanzó.

Oribe vive su noveno torneo como azulcrema. En dicho lapso, las Águilas tienen saldo de 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas ante el Guadalajara, incluyendo los dos torneos en los que los capitalinos echaron a los tapatíos en Cuartos de Final, en 2016.

Sólo que este Clásico tiene un entorno distinto luego de la polémica eliminación del América en Copa MX frente a un equipo del Ascenso.

Un juego con dos caras de la moneda: una victoria que entierre los señalamientos o una derrota que los multiplique.

"Las críticas no me afectan, sabemos que es una oportunidad importante para mantenernos en los primeros lugares, que si ganamos y si se combinan resultados podemos quedar de líderes, es lo que más nos interesa ya no nos importa lo que pasó en la Copa porque ya no lo podemos solucionar. Entonces estamos de frente a un Clásico que nos catapultaría a los primeros lugares y embalarnos a la Liguilla, que es lo que buscamos", mencionó.

DESCARTA VESTIDOR ROTO

El segundo capitán Paul Aguilar rechazó que el equipo esté fracturado internamente.

"Siempre se habla, cada torneo, de que el vestidor de América está roto, pero estamos tranquilos, unidos, sabemos que cuando las cosas vienen de fuera no tienen porqué causar daño dentro del mismo", comentó.