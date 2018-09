Amenaza mortal que llega de Sudamérica. Araña violinista ya cobró una vida al sur de la entidad

Tampico, Tam.- Al menos un deceso y una decena de casos de gravedad se han reportado en lo que va del año en Tamaulipas a causa de la mordedura de la Araña Violinista, insecto que migró a la entidad a causa del cambio climático, de acuerdo a especialistas.

Consultado al respecto el dermatólogo Dr. Roberto Miranda Chapa, señala que recientemente se introdujo al mercado el antídoto para la picadura de este arácnido, sin embargo es muy difícil de conseguir; y ya cobró al menos una vida en la zona sur del estado.

"Es una araña que viene migrando de América del Sur, y que antes no había en la zona... Fui informado del fallecimiento de un paciente por no encontrar la vacuna Reclusmyn. Hay que comentarle a la ciudadanía que no se pongan remedios caseros, sólo hielo inmediatamente y acudan a un hospital", dijo el galeno.

Refiere que al menos seis casos ha atendido en los últimos meses en su consultorio y los casos van en aumento; "en la zona sur se han reportado más casos y sólo los más graves llegan a internarse, la evolución es distinta en cada paciente. Me han contactado alrededor de 6 pacientes que es sumamente grave por la necrosis y complicaciones que produce".

El tratamiento puede durar de seis a ocho semanas hasta que la piel se recupere por completo. Si esta mordedura se deja sin tratamiento, la situación puede agravarse, y acabar requiriendo la amputación de un miembro, o incluso causar la muerte del paciente.

Miranda Chapa refiere que este tipo de araña causa daños irreparables en el tejido cutáneo. También fomenta la aparición de úlceras y necrosis, por lo que es considerado uno de los venenos más potentes que deben atenderse de inmediato.

La mordedura se confunde con un piquete de abeja u hormiga, y la señal de que el veneno ya comenzó a correr por el organismo es la hinchazón y el dolor continuo. Estos síntomas aparecen 8 a 12 horas después de la mordedura.

En la zona de contacto empieza a salir una roncha y después iniciar la necrosis, es decir, el daño del tejido en la piel.

-

IDENTIFÍQUELA

A la araña violinista se le identifica por el color marrón claro, la cola ligeramente alargada, es finamente peluda, con patas abiertas a los lados; en la cabeza se observa una figura como violín y mide entre 8 a 30 milímetros con las patas extendidas.

Este arácnido es común en América del Sur, sin embargo por los efectos del cambio climático se ha extendido hasta la región norte de México.

Su hábitat generalmente es dentro de los domicilios, en especial en aquellos lugares de poco tránsito, como lo son libreros, closet, y hasta detrás de los cuadros colgados en las paredes.

-

10 DE LA VIOLINISTA

El Dr. Alejandro García Barrientos, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en el Estado, refiere que en Tamaulipas a la fecha se han reportado en todo el Sector Salud, 621 atenciones por picadura de araña, y de éstas 10 se han reportado como del género Laxocedes, también conocido como violinista.

Las picaduras de araña en general, reportadas por mes, refiere que en mayo es el de mayor índice.

La Secretaría de Salud del Estado refiere que en los municipios más susceptibles a las mordeduras de este tipo de arácnido son la zona conurbada, así como Mante y Ciudad Victoria.

En los centros hospitalarios de estas ciudades se cuenta con el antídoto para contrarrestar los efectos de esta mortal mordedura.

En regiones del norte de Tamaulipas, es decir, la franja fronteriza, en caso de llegarse a registrar un caso, el antídoto se traslada de acuerdo al requerimiento.

Según el informe que emite la dependencia, ya se han registrado casos en Reynosa, Valle Hermoso y Nuevo Laredo, mismos que han sido atendidos con prontitud, salvando la vida de los pacientes.

-

MÁS PREVENCIÓN

"Hace cuatro años no se tocaba el tema de esta araña violinista. No había existencia en la zona", dijo Luis García Morales, líder operativo de Fumigaciones Tamaulipas (Fumitam) instalados en la colonia Jardín 20 de Noviembre.

Hoy, el servicio de fumigación se ha incrementado en un 15 a 20 por ciento, del cual, el 5 por ciento corresponde a causa de la araña violinista.

Las zonas que de acuerdo a la empresa dedicada al ramo de la fumigación, detectan como más propensas en la zona conurbada al Fraccionamiento 17 de Enero en Madero y el municipio de Altamira, principalmente en la periferia de la zona centro.

Luis García menciona que al menos son 5 casos al mes los que atienden en la región a causa de la presencia de este arácnido, así como de la denominada Viuda Negra o Capulina, pues se les pregunta a los clientes cuál es el motivo del servicio, a fin de aplicar el químico correcto.

Regularmente son familias de clase media alta las que solicitan el servicio de fumigación, "pero aquellas familias de menores recursos son los que contribuyen a su proliferación".

Para el especialista en el tema, es importante la fumigación de los domicilios en dos ocasiones anuales, preferentemente entre los meses de abril y junio, además de mantener limpios los patios y orden en el interior de los domicilios.