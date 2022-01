Amaga texano a funcionarios: Ofrecía recompensa

Fue anunciado como el primer arresto por parte de la nueva Fuerza de Tarea de Amenazas Electorales del Departamento de Justicia que se creó el verano pasado.

Chad Stark, de 54 años, está acusado de un cargo de comunicación de amenazas interestatales, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Los fiscales federales acusan a Stark de publicar un mensaje el 5 de enero de 2021, titulado "Georgia Patriots, es hora de matar (redactado) al agente chino: $ 10,000".

Los fiscales no nombraron a los funcionarios en los documentos presentados en un tribunal federal de Georgia.

Stark fue llevado ante un juez federal en Austin para una comparecencia inicial. No estaba obligado a declararse culpable y pidió al tribunal que le nombrara un abogado.

Le dijo al tribunal que no poseía armas de fuego y se le concedió la libertad bajo condiciones que incluían instrucciones de no abandonar el área de Austin. No hizo comentarios a los periodistas después de salir del juzgado.

"El Departamento de Justicia tiene la responsabilidad no solo de proteger el derecho al voto, sino también de proteger a quienes administran nuestros sistemas de votación de la violencia y las amenazas ilegales de violencia", dijo el Fiscal General Merrick Garland.

Según la acusación, el mensaje de Stark decía: "Patriotas de Georgia, es hora de que recuperemos nuestro estado de estos traidores sin ley". Continúa instando a los residentes de Georgia a "miliciarse" y llama a disparar contra varios funcionarios anónimos, así como contra jueces locales y federales.

El expresidente Donald Trump ha hecho reiteradas afirmaciones no comprobadas de que el fraude generalizado le costó las elecciones, y algunos de sus partidarios han atacado a funcionarios y trabajadores electorales en Georgia y otros lugares, profiriendo amenazas violentas contra ellos.

INCENDIARIO TRUMP

´Enemigo del pueblo´

- Donald Trump llamó al secretario de Estado del Partido Republicano de Georgia, Brad Raffensperger, un "enemigo del pueblo" después de las elecciones.

- Raffensperger emitió un comunicado este fin de semana condenando las amenazas contra los trabajadores electorales e instando a apoyarlos "ahora más que nunca".

- El portavoz Walter Jones dijo que no podía comentar si alguien en la oficina de Raffensperger fue objeto de las amenazas.