Ama literatura porno

Ciudad de México

La actriz Jane Fonda reveló que ama la literatura pornográfica, pero no es muy fan de "Cincuenta Sombras de Grey".

En su más reciente cinta, "Book Club", Fonda interpreta a una de las cuatro pensionadas cuya vida amorosa cambia después de leer "Cincuenta Sombras".

La actriz de 80 años de edad habló en una reciente entrevista sobre sus gustos literarios.

"He leído realmente buena pornografía. Viví en Francia varios años y la leía justo cuando salía porque quería ver de lo que se trataba todo el alboroto", comentó al podcast "High Heels and Hangovers".

"Cincuenta Sombras no es un muy buen libro pero me alegra que se haya escrito. Creo que estímulo y puso picantes a muchas mujeres en Estados Unidos. Eso es algo bueno", añadió.

En el pasado, Fonda comentó que a los 74 años tenía una vida sexual muy satisfactoria, ya que con la edad "se pone mejor porque entendemos más nuestros cuerpos y sabemos qué nos gusta, además de que nos da menos miedo pedirlo". (SUN)

