Ama la actuación

aymundo Capetillo estuvo ayer en Reynosa para dar voz a textos de Alissma de León escritora reynosense y al reconocido escritor Edmundo Valadés y previo a su presentación con el programa "Leo... luego existo" del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, charló con los medios de comunicación e hizo hincapié en la importancia de la lectura para cambiar nuestras vidas y entorno además del encausar correctamente a los jóvenes para ver cual es su verdadera vocación.

RECIBE MEDALLA DE ORO

Este actor con 50 años de trayectoria, recientemente fue galardonado en el Sindicato de la ANDA por sus cinco décadas de trayectoria actoral, algo que agradeció enormemente, pues manifestó sentirse halagado de que reconozcan sus esfuerzos y trabajo que ha realizado por más de cincuenta años, en cine, teatro y televisión además aseveró que lo más importante de este homenaje es que se lo ofrecieron en vida y no póstumo y en toco de broma comentó: "Como estuvo un poco mal de salud, tal vez eso hizo que recordaran mi trayectoria, antes de que me les fuera, pero aquí sigo".

TRES CARRERAS

"He tendido el gusto de recibir preseas importantes y el lunes 14 de octubre fue el del sindicato de la ANDA por haber permanecido ahí por más de cincuenta años y me dieron una medalla de oro, con esto queda claro que la vocación tiene muchas pruebas de perseverancia y yo desde los 4 años tenía claro que deseaba ser actor; aunque antes tuve que entregar a mis padres dos títulos el primero de maestro de inglés y el segundo como Licenciado en Economía, pero lo más importante ahora al paso de tiempo es que soy feliz haciendo lo que deseaba hacer desde niño"

Además dijo: "Cualquier vocación que se elija debe ser llevada con respeto y honorabilidad, es el mejor comienzo de cualquier carrera; así que soy feliz de ser actor y lo mejor es que me pagan por hacer lo que más me apasiona y agradezco a mis padres su sinceridad y exigencia en que fuera una persona con estudios, sufrí para llegar pero ahora ya son cincuenta años de hacer lo que más disfruto".

TRISTE ¡MÉXICO NO LEE!

Cuestionamos a este promotor de lectura como ve la situación actual de nuestro país al respecto y explicó: "México en cuanto a la lectura esta muy mal, estamos clasificados entre los países que menos leen libros, lo sabemos por la misma industria editorial y es una lástima, que en un país que es tan grande y con tanta población, se sigue sin leer, a pesar de que el analfabetismo ya se superó en algunos lugares, pero aún existen regiones donde sólo hablan su lenguas y dialectos, es como estar en mundos apartes, no tienen comunicación con sus gobiernos y por ello es difícil abrirles camino a la modernidad"

Raymundo Capetillo desde su trincha a hecho mucho con dar cultura al público,

cuando tuvo la suerte de tener un puesto público y trabajó en el área de cultura y educación y desde entonces como actor manejó teatro actuado y leído y afirma que la gente se interesaba y más aún con las obras de tragedias griegas e índigenas todo eso les maravillaba, por lo que deduce que el público recibe lo que se les da.

FALSO ¡ACTORES MILLONARIOS!

El primer actor comentó que ve con tristeza como en la actualidad, los actores ya no son por vocación, muchos aplican por falsos sueños de riqueza, otros por compadrazgos, palancas y más y al respecto comentó: "La mayoría cree que al ser actor tendrás coches y yates y como alguna llega hasta ser la primer dama de nación, eso es un falso sueño que les dan a las nuevas generaciones, muchas nuevas actrices han de esperar eso"

Y agregó: "Por esa mala información sobre los actores y actrices que se piensa que son millonarios, eso son sólo 3 o 4 no todos, pero además hay que ver por que se dedican a ello, por influencias, por familia o por que te gusta, pero en esta carrera, entrar en este mundo de la actuación sin ningún apoyo no es nada fácil, muchos pensaron en algún momento que era parte de los Capetillo de los toreros de Don Manuel pero no yo empece de cero".

¡VIVIR SU MEJOR REGALO!

Respecto a sus proyectos de trabajo, mencionó:"En este momento no tengo algo, concreto solo una puesta de teatro, pero prefiero no hablar de ellos hasta que son una realidad, por que del plato a la boca se cae la sopa; pero continúo con estas presentaciones dando promoción a la lectura, pero ahorita lo más importante para mi es estar aquí, ¡estar vivo!, pase por un ciclo difícil de salud y afortunadamente estoy vivo y normalizándome, otra vez en activo como antes".

Para este actor la carrera ha sido un deleite en su vida e indicó: "Pero lo poco o mucho que he hecho, es algo gratificante a pesar de que debió abandonar momentáneamente su carrera artística para dar paso a los debidos cuidados de salud, por la extirpación de un tumor.

SUS FAVORITOS

El actor dijo que William Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra y muchos de los clásicos de la literatura, le encanta pero puntualizó: "Hay tantos y maravillosos escritores que no eligiría sólo a algunos, es claro que me gusta la buena lectura y no me gusta marcar preferencia por algunos, es como si me preguntan por una actor favorito mencionaría alguien que ya murió para que nadie se sienta ofendido".