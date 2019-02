Alza la voz

Londres, Inglaterra.

Desde que en febrero de 2014 la actriz Ellen Page hizo pública su homosexualidad, esta "canadiense diminuta", como se describe en su perfil de Twitter, se ha convertido en una de las activistas LGBT más combativas de Hollywood.

Casada desde hace un año con la bailarina Emma Porter, admite que salir del armario le dio un nuevo sentido a su vida.

"Algo se transformó en mi y no sólo emocionalmente. Porque físicamente también me encontraba mal: sufría ataques de pánico, tenía problemas de estómago... Al día siguiente de hacerlo público fui a regrabar unas tomas y la gente me decía que parecía otra persona. Y yo contestaba: ´¿verdad que sí?´".

El 31 de enero la actriz acudió al programa The Late Show with Stephen Colbert para promocionar su último trabajo: "The Umbrella Academy": una nueva serie basada en las novelas gráficas de Gerard Way que se estrena en Netflix hoy. Pero en una intervención que se volvió viral y en la que apenas logró contener las lágrimas de rabia, acabó afeando al vicepresidente norteamericano Mike Pence su homofobia.

"Pence siempre ha sido muy claro sobre su desdén hacia la comunidad LGBT. Pero este es un asunto de vida o muerte y siempre lo ha sido para gente marginalizada".

HABLA CON CONOCIMIENTO DE CAUSA

Durante dos temporadas, Page presentó la serie documental "Gaycation", con la que visitó lugares del mundo donde la homosexualidad está estigmatizada. "Conocí a padres cuyos hijos han sido asesinados o se han suicidado o a una pareja de lesbianas que no pueden enseñar su cara porque su familia las busca para matarlas".

Page no es precisamente una novata en el género de superhéroes. Los fans de X-Men aún la identifican con Kitty Pryde, a quien interpretó en dos filmes de la saga mutante. Sin embargo, cuando cayó en sus manos el guión de "The Umbrella Academy", el proyecto le pareció tan singular que el miedo a repetirse ni le pasó por la cabeza.

"Cuando llegué a la última página me quedé pensando: ´¿y después qué va a pasar?´ Y esa es una buena sensación. Después de hablar con el showrunner Steve Blackman, leer los cómics, saber más sobre el arco de mi personaje y comprender cómo iba a ser visualmente la serie, pensé: ´Guau, no creo haber visto nunca nada así´".