Alistan retorno ´seguro´ a aulas

Entre las que regresarán el 28 de febrero son las secundarias generales 1 y 2 José de Escandón y Mario González Aguirre.

En el caso de la primera institución, se avisa a través de las redes: "Los alumnos asistirán con playera de deportes y pantalón de mezclilla, es necesario que cuenten con credencial de acceso a la escuela".

Mientras que, en la secundaria 2, el comunicado explica: "El pantalón azul de mezclilla , no roto, no tipo mayones, no a la cadera".

Para el regreso a las aulas debe seguirse un protocolo preventivo al Covid-19, que incluye la desinfección de espacios, filtros sanitarios, uso de gel antibacterial, promoción de buenos hábitos de higiene, cubrebocas y sana distancia.

Por ello, es que se coincide en que los grupos deben dividirse en dos, para que uno sea citado la primera semana del regreso, y los demás, en la posterior.

"Trabajaremos presencial con la mitad del grupo una semana y la otra mitad del grupo la siguiente semana", escribieron.

Además de estas instituciones, hay una gran cantidad de colegios que retornaron de forma paulatina en los últimos días a métodos presenciales y otros que también se alistan para el retorno.

De acuerdo al dictamen, la asistencia presencial es voluntaria y la negativa no debe ser sujeta de represalias, por ello el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) expuso que serían vigilantes en este proceso.

Hasta el último reporte oficial, de las 798 escuelas qué hay en esta ciudad fronteriza, un promedio de 360 contaban con el sello de "escuela segura", o en condiciones de un retorno presencial .

El filtro sanitario en la puerta es indispensable para todas las escuelas que regresarán a lo presencial.

...Y ACELERAN LA LIMPIEZA PARA REGRESO A ESCUELAS

Padres de familia y personal docente de la escuela primaria Francisco González Bocanegra del Fraccionamiento La Joya, realizaron ayer extensas labores de limpieza en las aulas y mobiliario.

A fin de que la próxima semana, se retomen las actividades presenciales, tras más de dos ciclos suspendidas a raíz de la pandemia de Covid-19.

Desde los patios se lavaban y desinfectaban los pupitres.