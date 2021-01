Alfredo Adame señala a alcaldesa de Tlalpan: "es una vergüenza"

CIUDAD DE MÉXICO.- Ahora que de nueva cuenta se encuentra en la política como coordinador de Tlalpan por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), el actor y conductor Alfredo Adame, considera una vergüenza el trabajo de la alcaldesa de Patricia Aceves Pastrana.



"Ya le tumbaron a dos directivos por fraudes y robo de dinero y todo indica que es una inepta y una persona que llegó al puesto por dedazo, el efecto Andrés Manuel López Obrador y el fraude a nivel nacional, además ni siquiera era de Tlalpan y por dedazo la pusieron ahí", señala Adame.

A la par de su trabajo como comunicador -explica que en febrero saldrá al aire su programa en la plataforma YouTube y también va a producir un podcast este año-, Adame está enfocado en su labor para con su delegación.

Adelanta que, en su momento, anunciará cuáles son sus aspiraciones políticas y si buscará alguna candidatura más allá de estar como coordinador.

Primero, comenta, quiere posicionar el partido en Tlalpan.

"Es un partido que me gusta porque trata de 'sociales' que es por el bien de mis semejantes y porque es progresista, esa es la simple razón por la cual me he decidido afiliar a este partido", explica.

"Yo fui candidato a alcalde en las elecciones de 2018 y gané el debate por ocho puntos, las ocho encuestas, hice redes. La que ganó gracias al efecto AMLO, compra de despensas y regalo de dinero... ganó una persona que nos ha hecho quedar muy mal en Tlalpan, la alcaldesa Patricia Aceves Paltrana", señala.

De acuerdo con el conductor lo que busca es trabajar por sus semejantes pues piensa que la delegación está agonizando y necesita gente responsable que "tenga los pantalones de decir la verdad de lo que está sucediendo".

Con su proyecto de YouTube comparte que empezó a grabar en Querétaro en 2020 pero al dar semáforo rojo y presentar casos positivos al Covid-19 -entre ellos él mismo- tuvieron que parar el trabajo que espera pronto vean sus seguidores.