Alertan caída de sorgo

CIUDAD DE MÉXICO.

La producción mundial de sorgo tendrá la mayor caída en los últimos siete años para el cierre del actual ciclo 2019-2020 por menores cosechas de Sudán, Nigeria y México.

De acuerdo con proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), estima una producción mundial de 57.5 millones de toneladas de sorgo para el ciclo 2019-2020, el menor volumen obtenido en los siete periodos anteriores, cuando se registraron 57.9 millones de toneladas en el ciclo 2012-2013.

La proyección de 57.5 millones de toneladas de sorgo a nivel global también es 3.9 por ciento menor a la cosecha obtenida en el ciclo 2018-19, cuando se registraron 59.3 millones de toneladas del grano.

Para México, el Departamento prevé una producción de 4.5 millones de toneladas de sorgo, menor a las 4.7 millones de toneladas obtenidas en el ciclo anterior.

"Tamaulipas (que es el principal estado productor) está sufriendo por la humedad. "No ha llovido, la política de comercialización no existe y no otorga certidumbre para sembrar", comentó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Se informó que la siembra de sorgo en el ciclo otoño-invierno 2019-2020 registra un avance de 70 mil 654 hectáreas, equivalentes al 25.5 por ciento de las 277 mil 410 programadas. Este avance está muy por debajo del promedio registrado en años anteriores, de hasta el 50 por ciento.

Sin embargo, la crítica situación económica, la reducción del presupuesto y falta de pago de ingreso objetivo obligó a los campesinos a no sembrar, ante la falta de insumos, anotó Juan Carlos Anaya, director general del Grupo.

En Campeche, productores del municipio de Hopelchén esperan cosechar 100 mil toneladas de sorgo en las 50 mil hectáreas establecidas entre finales de octubre y noviembre.

De acuerdo con los datos del Departamento, el estimado de consumo mundial en este grano forrajero se ubica en 58.5 millones de toneladas, por debajo de las 59.1 millones de toneladas del ciclo previo.

Las reservas finales del grano a nivel mundial se ubican en 4.49 millones de toneladas, lo cual es menor en 18.8 por ciento comparado a los inventarios del ciclo anterior.