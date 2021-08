Todos los pacientes con Covid-19 moderado, severo y crítico requieren rehabilitación pulmonar, pero en México únicamente el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) cuenta con un programa al respecto, y a nivel nacional hay menos de 80 especialistas en la materia, advirtió Susana Galicia, jefa del Departamento de Rehabilitación Pulmonar del Instituto.

Noticia Relacionada Alerta desatención de secuelas Covid

Precisó que sólo un 20 por ciento de pacientes desarrolla Covid moderado, severo y crítico, pero el número de población es grande, por lo que estos expertos están rebasados.

"Somos la única unidad de rehabilitación pulmonar que existe en el País. Nosotros damos el programa de rehabilitación pulmonar, que implica todo lo que tiene que ver con el pulmón y el impacto sistémico. Entonces hacemos todo lo que hace rehabilitación general más lo dirigido a lo pulmonar", detalló.

Es decir, explicó, el rehabilitador pulmonar está entrenado en la atención a padecimientos respiratorios específicamente y su impacto sistémico, mientras que el rehabilitador general no atiende este tipo de males.

La experta indicó que en el INER es posible cursar la alta especialidad en rehabilitación pulmonar, después de estudiar rehabilitación general, pero de este curso egresan de tres a cuatro médicos anualmente.

"Evidentemente eso ha hecho que seamos insuficientes en este momento", alertó.

La especialista advirtió que quienes no reciben este tipo de rehabilitación cuando la requieren, en el mejor de los casos tardarán mucho en recuperarse; pero una secuela que no se atiende de inmediato puede no tener un buen resultado.

"Si por ejemplo, la persona podría recuperar la movilidad del hombro, finalmente puede quedar con una limitación".

De acuerdo con Galicia, las secuelas que los pacientes postCovid registran con mayor frecuencia son las cardiovasculares y neuromúsculo-esqueléticas. Las cardiovasculares, indicó, se relacionan a microinfartos en cualquier órgano.

"Depende de la parte donde se generó el infarto y el órgano; el daño que puede producir, puede ser desde nivel cerebral o a nivel de alguna arteria de algún órgano específico".

El corazón pueden hacer miocarditis, dijo."Entonces muchos pacientes salen con taquicardia, lo que los limita para la actividad física".

Las secuelas neuromúsculo-esqueléticas se desarrollan por el tiempo de postración y reposo que experimenta el paciente, y el impacto es a nivel muscular y de todas las articulaciones.

Indicó que en hospitalización atienden a 40 pacientes diarios, en tanto que en consulta externa atienden entre 25 y 30 pacientes a la semana quienes fueron dados de alta.

Explicó que este padecimiento respiratorio origina hipoxemia crónica, lo que provoca daño a todo órgano, aparato y sistema.