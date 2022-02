Alcanza la cima ´We Don´t Talk About Bruno´

La película animada Encanto no solo logró cautivar con su historia, pues su banda sonora tampoco ha dejado de sonar, en especial la canción "We Don´t Talk About Bruno´´ ("No Se Habla de Bruno") que logró posicionarse como la número 1 en la lista Billboard Hot 100.

El tema escrito por Lin-Manuel Miranda desplazó a "Easy On Me" de Adele.