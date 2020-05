Aislamiento dispara la violencia familiar

En Reynosa se tienen otras cifras diferentes a las del gobierno federal, ya que el aislamiento social ante el Covid-19 ha incrementado los casos de violencia en la mujer.

Maria Luisa Tavares Saldaña directora del Instituto Municipal de la Mujer en Reynosa, comentó que aunque el Gobierno Federal, diga que va a la baja, las estadísticas muestran un alza en las denuncias.

Si antes en un mes llegaban 10 denuncias, durante la pandemia se presentan hasta 25 denuncias cada mes, además de las personas que no se reportan, porque no piden ayuda y no denuncian.

De los casos que se han atendido, el 50 por ciento, es por tomar bebidas alcohólicas, aunque la persona que es agresiva lo es permanentemente, ya que otros no ingieren y afectan a las féminas.

"Yo creo que a lo mejor no le están pasando los datos reales de la situación que se está presentando a nivel nacional, Reynosa no es la excepción, hay un incremento en las llamadas al 911 y denuncias por violencia durante este confinamiento", dijo.

Se hace labor de concientización para que las mujeres denuncien al 911 o al 9249170 que es el número que está enlazado a la linea de la directora, las 24 horas.

"Hay algunas que están viviendo una situación critica y lamentablemente tienen todavía ese desconocimiento, miedo o lo ven como algo normal en su casa, son situaciones que están prevaleciendo en el hogar y no las visualizamos de manera cotidiana por verlo como algo normal", expresó.

La funcionaria hizo un llamado a las mujeres para que denuncien el maltrato en casa, y salgan de ese circulo de violencia, pidan auxilio y atención psicológico.