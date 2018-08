Agradece Lainez cariño azulcrema

Cd. de México

Diego Lainez no oculta su satisfacción por las muestras de cariño que la afición americanista le profesa cada vez que salta al terreno de juego.

"Me siento muy querido por la afición, la verdad que siempre me han mostrado su apoyo desde que debuté, como lo he dicho, y pues darles las gracias que pues todo esto igual es parte de ellos", aseguró el canterano, quien tuvo actividad en el triunfo ante Monterrey de ayer.

Sobre todo, el juvenil se siente contento por tener a un técnico como Miguel Herrera, que confía en su capacidad y la de todos sus compañeros.

"Tenemos un profesor que nos da la confianza a todo el plantel por igual y pues, te digo, muy agradecido y se ve el equipo cada vez más sólido", dijo.