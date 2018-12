Agrada a Valdez ser goleador azulcrema

Ciudad de México.- Para Bruno Valdez no es una responsabilidad grande ser el goleador del América en este Apertura 2018.

El zaguero de las Águilas, quien suma 6 anotaciones en el semestre, más que cualquiera de sus compañeros, se dijo feliz por cumplir esta nueva faceta con el equipo.

"Más que responsabilidad es mucha confianza, siempre lo dije, como defensor es un plus hacer goles. Se me está dando a mí y estoy muy contento, pero yo solo no voy a poder, esto también es gracias a mis compañeros", explicó el paraguayo.

Valdez desestimó el ánimo de triunfalismo qué hay en Pumas, y aseguró que no le pondrán las cosas fáciles a los universitarios en el duelo de vuelta de las Semifinales.

"Ellos pueden decir lo que quieran, se tiene que jugar el partido para definir al finalista. El domingo hay un partido decisivo y vamos a matarnos para conseguir el objetivo".

Por otro lado, el guaraní reconoció que la zaga americanista se adaptó bien a la línea de cinco defensores que usó Miguel Herrera desde el inicio de la Liguilla.

"No es por comodidad, hacemos lo que nos dice el mister y nosotros tenemos que acatar esas decisiones. Cuando juegas de visitante hay más posibilidades de jugar con línea de cinco, quizá de local con una línea de cuatro", sentenció.

Finalmente, Diego Lainez, volante de las Águilas, se dijo confiado de acceder a la Final por el ánimo que muestra toda la plantilla.

"El ánimo está de la mejor manera, creo que tenemos un equipo muy completo y vamos a ir por todo este domingo", finalizó.