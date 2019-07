Afirma que su mamá la golpeó

Ciudad de México.

Frida Sofía reveló en sus historias de Instagram que su madre, la cantante Alejandra Guzmán, la agredía física y verbalmente, y compartió imágenes de moretones que supuestamente le dejó en alguna ocasión.

Luego de que "La Guzmán" declarara en el programa en el programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, que su hija arremetió físicamente contra ella en varias ocasiones, Frida Sofía usó la red social para defenderse.

LA LLAMA DIABLA

"No he sido más que buena hija con esta diabla. No se vale. Y por eso estoy publicando esto, porque no se vale. Me duele, pero yo soy sincera con todos, hasta de mis cagadas. Yo jamás, jamás, jamás le he levantado un dedo a mi mamá, y si sí, fue para quitármela de encima. Está loca", dijo la influencer entre lágrimas.

"Y ahorita le saco videos y fucking fotos de moretones y put... que me metió Alejandra Guzmán. Pin... mentirosa, cule...".

PIDE PRUEBAS

En otras publicaciones, la ahora estrella musical se dirigió a su progenitora para pedirle que mostrara prueba de las supuestas acciones violentas que hizo en su contra.

"Basta de mentirle a la gente, ¿no? Ahora que yo estoy madreando o que madreé a Alejandrita, ¿no? Hay que conseguir testigos. Hay mucha gente, mucha gente, que ha sido testigo de tu abuso físico, mental, psicológico. Mucha gente. La única violenta, agresiva y abusiva eres tú", declaró.

"O sea, ya. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Y saben qué es lo más triste? Que todo esto es lo que ella quiere: que me ponga mal, que no pueda ensayar para el balón de oro, que me salgan mal las cosas. Y no te voy a dar el gusto, güey".