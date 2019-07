Admite Guatemala conversaciones con EU sobre acuerdo migratorio

Guatemala.

Funcionarios de los ministerios de Gobernación y Relaciones Exteriores de Guatemala revelaron que su país está en conversaciones con Estados Unidos para establecer un convenio migratorio, aunque aclararon que no necesariamente bajo la figura de "tercer país seguro".

"El ministro (de Gobernación, Enrique Degenhart) estuvo este fin de semana en Washington y en su momento el diálogo se mantiene en cuanto a la celebración de un convenio que no específicamente tendría que llamarse de un tercer país seguro", afirmó el viceministro de Seguridad, Luis Arévalo.

El funcionario, adscrito al Ministerio de Gobernación, realizó sus declaraciones al comparecer este jueves junto con el vicecanciller Pablo García Saenz ante la Comisión del Migrante en el Congreso, informó Prensa Libre.

"El ministro (Degenhart) efectivamente está en el diálogo, a lo mejor es un tema no meramente de seguridad sino que abarca a muchas instancias a nivel del gobierno de Guatemala, entendamos salud, trabajo, entre otros", agregó Arévalo, al insistir en que el acuerdo no se ha concretado, por lo que no puede opinar sobre su viabilidad.

Cuando el convenio esté formalizado "nos pronunciaremos", indicó el viceministro, quien recordó que la Policía Nacional Civil "es la institución responsable de brindar la seguridad al país y ciudadanía, obviamente implicará brindar seguridad y control a personas extranjeras que en determinado momento entren a Guatemala".

Aunque reconoció que el Ministerio de Gobernación participa en las conversaciones para determinar la viabilidad de un acuerdo migratorio, Arévalo aclaró que este "no necesariamente tiene que ser llamado bajo la figura de tercer país seguro".

Por su parte, el vicecanciller García Saenz explicó que antes de firmar un eventual convenio migratorio, la cancillería tendría que pedir un dictamen a los ministerios de Gobernación, Salud y Educación, para determinar la viabilidad del proyecto.

García Saenz también reconoció que hay pláticas entre ambos países sobre el tema migratorio, pero reiteró que aún no hay nada oficialmente.