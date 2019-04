¿Adiós a la AMA?

¿La intención de Arturo Brizio era desaparecer a los líderes de la Asociación Mexicana de Árbitros?

"Para nada. Mi intención y mi misión era poner orden.

Creo que la AMA logró cosas impresionantes para el futbol y arbitraje, mejoras buenas y sustanciales, simplemente el tema de las prestaciones, de los salarios, seguros y todo lo que se exigió para bien del gremio.

De pronto se cayó también, me parece, en un exceso que nos llevó incluso hasta una huelga y mi única misión era poner orden y el orden se pone con reglas: el que no pase pruebas físicas no arbitra, no venimos a solapar al que no trabaja, los ejemplos ahí están, Camargo era uno de los líderes y se retiró con una Final", comentó Brizio.