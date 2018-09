Acusado CR7 de violación

Ciudad de México

Problemas del pasado volvieron a acechar a Cristiano Ronaldo.

Una mujer estadounidense aseguró al medio alemán "Der Spiegel" haber sido violada por el astro portugués en 2009, en Las Vegas, y recibir 375 mil dólares para mantenerlo en secreto.

Años después de que se difundiera un supuesto caso de abuso sexual cometido por el futbolista, una mujer identificada como Kathryn Mayorga manifestó ser ella quien hace nueve años fue violada analmente en un cuarto de hotel de la localidad estadounidense.

"Se puso de rodillas y me dijo: 'El 99 por ciento de mí soy bueno, no sé qué pasa con ese uno por ciento'", habría dicho el ex madridista a la mujer, según expone "Der Spiegel".

De acuerdo con la publicación, poco después, los abogados del futbolista la visitaron para firmar un acuerdo en el que se comprometía a retirar los cargos y no hablar sobre lo ocurrido, por lo que recibiría 375 mil dólares (unos 7 millones de pesos).

Al ser cuestionada sobre los motivos de la tardía acusación, la mujer explicó que decidió revelarlo ahora pues en el momento de la supuesta violación no se encontraba en condiciones de tomar la mejor decisión.