Acusa youtuber Maire Wink a Ricardo Ponce de abuso sexual

"Tengo que hacerme responsable de que a mediados de febrero de este año fui invitada a un retiro en Bacalar de Ricardo Ponce, y lo recomendé en mis historias de Instagram", inicia Maire en su relato.

"Después viví y descubrí cosas muy turbias de ese retiro y de Ricardo que no quisiera que nadie más viviera, y mucho menos alguien que llegó ahí por recomendación mía".

La influencer, que se volvió tendencia en redes sociales creando el hashtag #RicardoPonceAbusador, asegura que el coach es "carismático, un buen orador, un hombre que se dedicó mucho tiempo al marketing" y que desde hace 10 años se convirtió en un gurú espiritual.

"Caí en lo que yo considero un culto sexual disfrazado de sanación espiritual", sentencia la youtuber.

A esta experiencia, según relata, fue invitada por el mismo Ponce, cuya filosofía se basa en el manejo de las emociones. Explica que ella nunca hubiera podido asistir a uno de sus retiros o seminarios, pues el precio de cada acceso especial rebasa los 70 mil pesos; el menos costoso, puede costar hasta 55 mil pesos.

Ocurrido en Bacalar, Quintana Roo, el encuentro entre ambos se tornó incómodo cuando, de acuerdo con Wink, Ricardo le coqueteó y se le insinuó, tratando de manipularla.

"Me dí cuenta que me estaba tratando de manipular con su discurso espiritual, diciéndome que si no me acostaba con él era por mi corazón cerrado, porque yo corro del amor. No quise caer en una manipulación y le decía que no", recuerda la youtuber en el video, el cual alcanza las casi 700 mil vistas.

Wink relata que pasaron varios días del retiro, y la conexión entre ella y Ricardo, a raíz de las dinámicas de sanación sumamente emocionales con el resto de las personas, comenzó a ser más cercana.

"Estaba muy enganchada con este hombre 'sensible'", recuerda la influencer. "Termina el retiro, su equipo, su staff y nosotros nos vamos al bar del hotel, a tener una pequeña reunión. Yo me voy a hablar por teléfono, Ricardo se va tras de mí, me da un beso y me empieza a llevar a lo que pensé que era su habitación, pero vi que eran unas oficinas".

"Ahí nada más se bajó los pantalones, se sentó en una silla y me dijo: 'chúpamela'. Yo estaba un poco en shock... En resumen, no hubo 'foreplay'. No hubo mas que el sexo más burdo de mi historia, donde Ricardo estaba buscando su celular porque decía: 'deberíamos grabar esto'.

"Ahora entiendo que fui manipulada, pero fui yo quien no supo decir que no y me hago totalmente responsable de eso", asegura Wink, antes de presentar el testimonio de otra víctima.

El video se adereza con imágenes de las reuniones y seminarios de Ponce; en una de ellas se ve cómo toca a una mujer, mientras explica las heridas que a veces se encuentran en el "chacra sexual".

"Ni siquiera entendía por qué estaba deprimida, y ya con el tiempo entendí que, para empezar, fui parte de algo muy sucio y muy barato, y también afrontar el hecho de que las mujeres, históricamente, hemos sido usadas como ganado sexual y eso sigue pasando en pleno 2021, y yo había sido parte de eso", indicó Maire.

La influencer reconoció ante sus poco más de 780 mil seguidores de Instagram que abandonó su canal oficial de YouTube debido a las secuelas que le dejó el encuentro con el conferencista. También señala que lleva varios meses recibiendo ayuda psicológica y jurídica, además de tener miedo a represalias.

Sin embargo, además de darle voz a otras supuestas víctimas de Ponce, Wink se ofreció a pagar el proceso legal de algunas mujeres que decidan denunciarlo formalmente ante las autoridades, además de en redes sociales. Para ello se creó la cuenta @denunciaaricardoponce.