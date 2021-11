Acusa 'Mexicanos Primero' descuido de escuelas en Presupuesto de Egresos

Sin embargo, reprochó que no se hayan tomado en cuenta, al advertir que avalaron un presupuesto que concentra los recursos en becas que no resuelven el problema.

Indicó que entre lo recomendado estaba el destinar de 3 mil 381 a 5 mil millones de pesos que servirían para apoyar a los estudiantes con mayor atraso o en abandono como resultado de la emergencia por Covid-19, así como garantizar las condiciones mínimas e insumos para evitar contagios.

Y dijo que la postura acarreada desde 2019 de no destinar recursos a nueve programas dedicados al apoyo de escuelas persistió, perpetuando su extinción.

Estos son el programa de Inclusión Digital; Escuelas de Tiempo Completo; el Nacional de Convivencia Escolar; Inclusión y Equidad Educativa; Fortalecimiento de la Calidad Educativa; el de la Reforma Educativa; Atención Educativa a la Población Escolar Migrante; Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica; y Atención a la Diversidad en la Educación Indígena.

"La desaparición de programas para indígenas, migrantes, tiempo completo, convivencia y otros rubros, literalmente empobrecen la experiencia de millones de niños. La desaparición de programas, sin atender a las evaluaciones positivas de Coneval, sin analizar los resultados, sin justificación, sin sustituto ni mitigación es despojo, es robo, un robo más grave por generalizado, un robo más difícil de combatir porque es estructural e invisible para la mayoría de la población", dijo David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.

De acuerdo con datos de la asociación, tan sólo con la desaparición de cinco, encaminados a atender a la población más vulnerable, las escuelas dejaron de recibir 21 mil 982 millones de pesos durante 2021, que tampoco se contemplaron para el presupuesto del próximo año.

Con ello, se calcula una afectación a 37 mil 570 escuelas, de las que 27 mil 770 están ubicadas en zonas indígenas, rurales o de alta marginación; y a 4.3 millones de educandos, de los que 1.8 millones también están en este tipo de regiones.

Calderón aclaró que si bien al comparar el presupuesto de 2021 con el de 2022 se registra un aumento de recursos en la bolsa global de educación de 1.9 por ciento, y el de la educación básica de 1.1 por ciento; el gasto público en educación básica de 2015 a 2022, cayó en 64 mil 867 millones de pesos menos.

"No sólo no les dieron el extraordinario (para abatir afectaciones por la pandemia), que como digo hasta en Ecuador tuvieron la sensatez de decir 'hay que ponerle más a la educación, no menos', y entonces es engañoso el que la bolsa creció, no, crecieron los montos para becas, y creció la Escuela es Nuestra, y creció el FONE (Fondo para el Pago Educativo)", expuso.

"Crecieron los salarios y sigue siendo opaco, crecieron la Escuela es Nuestra y todavía no tiene reglas de operación, y crecieron las becas que es repartir dinero. Y, entonces, en ese repartir dinero además no está focalizado a lo que más lo necesitan () la beca está generando clientelas y no está resolviendo los problemas de fondo", agregó.

Se gasta en becas, se descuidan planteles

Fernando Ruiz, investigador de Mexicanos Primero, señaló que además, los recursos destinados a atender a las escuelas de educación básica, por medio del Ramo 11, también han mostrado un deterioro.

Informó que en 2022 se advierte un recorte de 6 mil 340 millones de pesos en este rubro respecto a 2015.

"El robo que denunciamos es silencioso e invisible, nadie se ha dado cuenta de ello, pocos saben qué recursos llegan a su escuela. Además, porque el dinero es transferido de forma electrónica y deja de llegar sin previo aviso.

"Lo llaman 'recortes presupuestales' pero tienen los mismos efectos que el robo físico: priva a las comunidades escolares de recursos que utilizan para el aprendizaje de sus integrantes y sus necesidades educativas", aseveró Fernando Ruiz.

Y del presupuesto aprobado para 2022, en esta rama, el 49.5 por ciento está destinado a becas, contra un 21.2 dirigido a infraestructura, 14.2 a gasto corriente o de operación, 4.6 en servicios personales, 5 por ciento en formación docente, y 5.5 en libros y materiales.

"Para el caso de educación básica, de los fondos que deben ir a las escuelas, se deben incrementar en más de 6 mil millones de pesos para cubrir por lo menos las necesidades que estaban siendo satisfechas hace siete años", planteó.

"Estos recursos no están siendo canalizados para atender o para construir esta nueva lógica de trabajo colectivo en las comunidades, sino que está siendo utilizado para programas que buscan proporcionar algún tipo de bien tangible (becas), que me parece que es lo que muchas veces a los políticos les interesa o les gusta hacer. Lo han hecho a costa de quitarles recursos a otros programas", añadió.

Finalmente, David Calderón, presidente de la organización, enfatizó en que con el recorte de los programas mencionados tendrá repercusiones en alumnos de educación indígena que recibían materiales en su lengua; para la contratación de especialistas que ayuden a educandos con condiciones de discapacidad; para figuras que acompañaban como asesores pedagógicos a niños migrantes; y a aquellos de bajos recursos que reforzaban sus conocimientos y recibían alimentación en Escuelas de Tiempo Completo.