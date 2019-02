Acusa gobierno que hay fallas en plataforma 3de3

CIUDAD DE MÉXICO.

El Gobierno acusó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de que existen problemas técnicos con la plataforma 3de3 donde los funcionarios públicos suben sus declaraciones patrimoniales y de intereses.



El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la responsabilidad de los servidores públicos es dar respuesta a todos los señalamientos, "aunque vengan con el conservadurismo".



Incluso criticó que algunos medios "callaron como momias" durante el periodo neoliberal, toda vez que no le pidieron nunca la declaración de bienes a Carlos Salinas (ex presidente de México) "no lo tocaban, ni con el pétalo de una rosa".



En conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo pidió a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, que explicara por qué su declaración no estaba completa.



Ramírez Cuevas aclaró que llenó el formulario con la opción de que todos sus datos fueran abiertos, sin embargo, se registró un problema en el sistema que oculta sus datos.



"Entiendo que hay en el formato mismo, oculta datos de la presentación pública, aunque yo tenga acceso a verlos, entonces creo que hay un problema del sistema. No es un asunto de no declaración. Ya investigué y pregunté a la Secretaría de la Función Pública qué problema había al respecto y es un tema técnico que van a resolver", detalló.



El presidente López Obrador interrumpió a su vocero para preguntarle: "¿cuántos bienes tienes?".



Jesús Ramírez respondió que solo un vehículo que todavía está pagando y que está tasado en 226 mil pesos.



López Obrador volvió a preguntarle, "¿y qué más tienes?, a lo que su vocero respondió: "nada más".



"Creo que es un problema del sistema que esas cejillas y ventanillas no se abren al público", reiteró Ramírez Cuevas.



El presidente López Obrador aclaró que no hay ningún problema en transparentar los bienes, porque seleccionó "muy bien" a sus colaboradores, a quienes calificó como gente honesta, que no les importe tanto el dinero.



Y contó una anécdota cuando el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, le presentó el plan para reducir el salario a los altos funcionarios: "me dijo 'aquí hay está del 40% y del 50´% de disminución', y le dije la del 50%, si tú te bajas el sueldo los de abajo van a tener que reducirse mucho".



Bromeó que en el caso del titular del Infonavit, Carlos Martínez "se rayó" con su sueldo, pues recibe al mes 107 mil 500 pesos, es decir solo 500 pesos menos que el mismo presidente de la República.



"Pero por eso, estaba arriba y para que se cumpliera con la Constitución, pero le dije a Carlos '¿cuánto ganas de investigador del Tec de Monterrey, como investigador con la mayor clasificación, director de un centro de estudios especializados?', pues no llegaba a esto que ahora está ganando. Le digo, te rayastes (sic)", expresó López Obrador.