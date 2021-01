Acuartelada en Australia

Giuliana Olmos respira un poco de aire libre en Australia.

La tenista mexicana es de las pocas jugadoras que ha guardado una cuarentena poco menos restrictiva previo al Abierto de Australia, después de no llegar en uno de los tres vuelos donde se detectaron positivos por Covid-19 y que ha mantenido a 72 tenistas en confinamiento estricto.

A diferencia de quienes tienen prohibido salir de sus habitaciones para cumplir con la cuarentena de 14 días, Olmos tiene acceso a las canchas durante un periodo de cinco horas con horario establecido, después debe volver a su habitación y sólo abrir la puerta en caso de recibir comida, toallas o agua.

"Estoy viendo mucho Netflix. Lo más difícil es no poder salir del cuarto. Puedo entrenar cinco horas al día: nos dan dos horas de tenis, una hora y media de físico, una hora de comer y 15 minutos para ir a las canchas y 15 para regresar, me ayuda mucho mentalmente poder salir y estar en el sol", describió vía telefónica Olmos, quien cumplío ya su día 15 de cuarentena.

"Pero, hay muchas jugadoras y jugadores que no pueden salir, siento que para ellas y ellos es muy difícil".

Cada mañana, sin excepción de género, todos los tenistas tienen una prueba de PCR. El torneo iniciará el 8 de febrero.

"Una persona nos revisa para ver cómo nos sentimos y creo que es mejor que lo hagamos para saber que estamos seguros, que nadie tenga el virus y poder salir luego de los 14 días", expresa la doblista mexicana que fue campeona del Abierto Mexicano de tenis en 2020.

"Es difícil, pero salir me ayuda, me paso el día hablando con amigos viendo tele, leyendo, haciendo físico en mi cuarto, no está tan mal, pero estoy muy emocionada de poder. He podido entrenar dos días, a veces salgo del cuarto 3:45 de la tarde y regreso al cuarto 8:45 de la noche, cuando entras al cuarto ya no puedes salir, pero al mismo tiempo tengo todo lo que necesito".