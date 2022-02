Acorralan a planta de Iberdrola en Altamira

En el contexto del debate por la Reforma Eléctrica, el departamento legal de Iberdrola promueve una batalla en tribunales mexicanos y, posiblemente en tribunales internacionales, para lograr mantener el aval del gobierno mexicano.

Iberdrola inauguró la planta tamaulipeca, que en su momento fue la mayor de ciclo combinado con una inversión de 550 millones de euros, el 26 de octubre de 2006.

A la inauguración acudieron el entonces presidente mexicano, Vicente Fox Quesada; el exgobernador Eugenio Hernández Flores, y el presidente de la empresa, Ignacio Sánchez Galán.

La llegada de la firma ibérica se dio tras la adjudicación de un concurso internacional promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que garantizó la compra de la energía producida durante 25 años.

A pesar de que Iberdrola se fue expandiendo en México, con un plan que incluyó la apertura de nuevas plantas en la sede tamaulipeca, el gobierno federal ha centrado los señalamientos en la firma energética, poniéndola de ejemplo de la corrupción que detonó el "neoliberalismo" mexicano.

En una reciente declaración, el presidente López Obrador recordó una reunión que tuvo con el director general de Iberdrola, en la que, aseguró, le dijo lo siguiente:

"Cuando me toca entrevistarme con el señor de Iberdrola, que le estoy planteando que debemos de buscar un acuerdo, me empieza a decir que todo está legal y legal y legal, y con una arrogancia, comportándose con prepotencia, entendiendo que era lo mismo o pensando que era lo mismo. Le tuve que decir, con todo respeto: Oiga, ustedes nos han ofendido, nos han ofendido mucho, como nación, como pueblo. Cómo se llevan a trabajar a un ex presidente de nuestro país. Es algo indigno, eso no se debe de hacer, es inmoral", detalló el mandatario.

López Obrador también mencionó que la española Iberdrola se apoderó del mercado eléctrico en tiempos de Felipe Calderón y así se sostuvo en el de Enrique Peña Nieto, "sobre todo lo que tiene que ver con el abasto a mayoristas, se apoderan. Yo les puedo decir, la CFE no tiene clientes en el sector empresarial de Nuevo León. Ya no existe ahí la Comisión Federal de Electricidad".

SUBSIDIOS POR 56 MIL MILLONES

La empresa española Iberdrola recibió subsidios por 56 mil 175 millones de pesos de 2013 a febrero del año pasado, gracias a beneficios de la Ley de la Industria Eléctrica, de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La cantidad de dinero equivale a poco más de un tercio de los 150 mil millones de pesos que la compañía ha invertido para operar 23 plantas generadoras de energía en México hasta 2020.

La capacidad instalada de Iberdrola en México asciende a 9 mil 348 megavatios con 16 centrales de ciclo combinado y cogeneraciones ubicadas en Baja California, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa.