Aclara Obrador que no habló de ruptura

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no hay una ruptura en las relaciones diplomáticas con el gobierno España y que ayer sólo habló de una pausa para serenar la relación porque las empresas españolas abusaron de pueblo de México.

"Lo que dije ayer es: vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa, no hable de ruptura, no; dije: vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpas, no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio, repito, no ruptura".