Aclara la "Chilindrina" que aún se puede dar sus gustos

Hace unos días se reveló que la popular actriz del desaparecido programa de "El chavo del 8" se encontraba en un problema financiero que la obligaba a vender su casa de Acapulco, a lo que se sumaba una enfermedad.

En entrevista con Notimex, la actriz despejó todos estos rumores al asegurar que no se encuentra en bancarrota como se ha dicho, aunque sí tiene un adeudo con una institución médica del país, debido al tratamiento que se le realizó a su esposo Gabriel Fernández, hace tres años.

Aunque no quiso especificar el monto de la deuda, la también actriz de doblaje, explicó que la está pagando desde hace tiempo en cómodos pagos, "es una cantidad fuerte que solo siendo rica podría solventar, pero ahora no, y por eso también puse en venta una casa en Acapulco".

Destacó que desea vender esta propiedad para quitarse algunos gastos que genera, porque no la ocupa seguido ni ella ni su familia. "Yo pensé que era lo mejor venderla porque me evitaba el seguir gastando en el mantenimiento y otros impuestos, porque tener un departamento de lujo en Acapulco es caro" .

La actriz aclaró que se encuentra bien de salud y sigue viviendo exactamente igual, por lo que considera que se malinterpretaron sus declaraciones. "Padezco fibromialgia desde hace algunos años, este padecimiento me dio cuando mi esposo estuvo muy enfermo, pero actualmente estoy controlada, a través de un tratamiento".

La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por un dolor muscular crónico, que va acompañado de fatiga y otros síntomas, pero la actriz señaló que se encuentra tan bien de salud que va de un lugar a otro como siempre.

"Me encanta salir de compras y lo sigo haciendo, porque mi situación me lo permite. No soy rica, pero tengo dinero para vivir y darme algunos gustos. Creo que se malinterpretó lo que dije simplemente", apuntó la actriz, cuya carrera inició en 1957.

Por el momento, María Antonieta de la Nieves planea renovar su gira del adiós con su icónico personaje de "La Chilindrina", el cual la ha llevado a ser entrañablemente querida en Latinoamérica.

"Deseo despedirme de mi público recorriendo las principales ciudades en las que estuve como una muestra de agradecimiento, pero también me renuevo con la intensión de que siga siendo atractivo", añadió.

Indicó que tiene mucho trabajo para esta segunda mitad del año, lo cual la llena de emoción y mucho ánimo, ya que en más de seis décadas de trayectoria ha contado siempre con el cariño del público, por lo que tiene planeado muy pronto una sorpresa para su audiencia de la Ciudad de México.