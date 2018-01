‘Acampan’ en Camargo ineficiencia y corrupción

Camargo, Tam.

A casi un año de haber asegurado que el sector sur del destrozado libramiento “16 de Septiembre”, se pavimentaría con concreto hidráulico para poner fin de una vez por todas al grave problema en la circulación que producen tanto bache y “parches” en esa arteria, tal parece que a la alcaldesa Edelmira García Delgado le dio amnesia y ya se le olvidaron ese y otros compromisos.

A principios del año pasado, la presidente de Camargo aseguró a este corresponsal que con los recursos de Capufe pavimentaría con concreto hidráulico la calle o libramiento 16 de Septiembre, en el tramo sur.

Dijo que con esa ambiciosa obra de infraestructura se terminarían en definitiva los trastornos de vialidad que permanentemente ocurren en ese fatídico tramo.

El problema en esa área continúa y lo que es peor, creciendo día a día, mientras que la alcaldesa Edelmira García Delgado enfoca su atención y los recursos públicos en su reelección, y desoye los reclamos ciudadanos que le exigen que primero demuestre en esta administración trabajo, capacidad y honestidad, en vez de pretender perpetrarse en el poder para seguir lucrando como lo ha hecho hasta ahora.

La magna obra que con bombo y platillo, presumió la edil García Delgado, antes de realizarla el año pasado, no se concretó, pero más allá de la mentira, lo más grave es que no se ha dado a conocer de manera clara y convincente, el destino de esos millonarios recursos de Capufe, porque esta administración, no se a caracterizado por tener avances significativos en materia de infraestructura vial.

Por el contrario, la opacidad, el uso y abuso deshonesto de los recursos públicos del pueblo de Camargo, en el actual gobierno, es bien sabido por todos, incluso por el mismos dirigentes del PRI, Partido que postuló a la corrupta alcaldesa y por medio del cual, busca la reelección.

La nómina plagada de familiares y aviadores, es una prueba más de la deshonestidad de la edil citadina, quien fácilmente podría ir a la cárcel si la Contraloría del Estado, decidiera investigarla, pues entre sus tantas linduras, también hizo un mal uso de los recursos del empleo temporal federal, desde el inicio de su administración.

Por otra parte, las pocas obras que sin concurso ha realizado la maestra Edelmira García Delgado, las ha efectuado contratando empresas afines, entre ellas la del exalcalde de Miguel Alemán, Alfonso Ramírez Rodríguez, con proyectos que muchas veces no cumplen con las especificaciones de ley, pero que las llevan a cabo de manera irregular para abaratar costos y obtener lucrativas utilidades.

Mientras García Delgado, hace mal uso de los recursos públicos y trata de comprar la candidatura del Partido Revolucionario Institucional, en su proyecto de reelección, los camarguenses siguen inmersos y a merced de la presidenta municipal, indolente ante el dolor de las clases necesitadas, pero con una ambición personal perversa, desmedida y enfermiza, sentimientos que han confluido para que goce de la desconfianza y el repudio popular.

ABANDONADA. La calle 16 de Septiembre, que la alcaldesa Edelmira García Delgado se comprometió a pavimentar con concreto hidráulico desde el año pasado, sigue empeorando.

OBSTÁCULOS. En lo que sería un moderno libramiento, son comunes los hundimientos y deterioro.