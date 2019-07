Aboga por la diversidad

Los Ángeles, California.

El Universo Cinematográfico Marvel apostó por la diversidad en la Fase 3 con películas como Black Panther y la Fase 4 está preparada para continuar esta tendencia con una lista aún más diversa de héroes, a raíz de Endgame.



Tom Holland, protagonista de Spider-Man, es un firme defensor de este camino que ha tomado Marvel y aboga por una mayor representación en pantalla.

En una reciente entrevista concedida a Gay Times, Holland habló del asunto de una manera directa, afirmando que el Universo Cinematográfico Marvel debe reflejar un mundo que "no se reduce al hombre blanco heterosexual".

Holland dio un adelanto sobre lo que llegará a la Fase 4 en materia de diversidad.

No puedo hablar sobre el futuro del personaje porque honestamente no lo sé y no está en mis manos. Pero sí sé mucho sobre el futuro de Marvel y van a representar muchos tipos de personas diferentes en los próximos años. El mundo no es tan simple como un hombre blanco heterosexual. No termina ahí y estas películas deben representar a más de un tipo de persona", apuntó.

ACTUALIZADO

La versión de Peter Parker encarnada por Holland también se ha actualizado sutilmente para un mundo moderno: el principal grupo de amigos de Peter son predominantemente personas de color, como reflejo de la diversidad actual. En general, Spider-Man ha sido una de las primeras franquicias de Marvel en implementar realmente un reparto diverso.

Vienen sorpresas

En cuanto al resto del Universo Cinematográfico Marvel, Black Widow será la segunda película liderada por mujeres en la franquicia; Shang-Chi será la primera producción asiática; mientras que los principales personajes LGBTI se rumorea que pronto también harán su debut.