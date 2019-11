¡A SACARSE LA ´ESPINITA´!

El mexicano Abraham Ancer deseó jugar contra su ídolo Tiger Woods en la próxima Copa Presidentes, confirmó su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y quiere tener un gran resultado en el Mayakoba Golf Classic.

El de Reynosa, Tamaulipas, es junto a Carlos Ortiz la carta fuerte del golf mexicano en esta edición 13 del Mayakoba Golf Classic, el cual va iniciar este jueves en el campo El Camaleón, donde se reúnen 132 jugadores de varias partes del mundo, entre ellos el australiano Jason Day y el estadounidense Matt Kuchar, quien defiende el título.

Abraham Ancer, número 36 en el Ranking Mundial y primer mexicano que va participar en la Copa Presidentes, fue programado este miércoles en la conferencia de prensa previa al torneo, con lo cual los organizadores del Mayakoba Golf Classic le dieron un estatus merecido de importancia.

En la misma habló de varios temas, como el hecho de que el año pasado después de estar en el Mayakoba Golf Classic fue a la gira por Australia, donde ganó el Abierto de ese país y junto a Roberto Díaz conquistó el subcampeonato en la Copa del Mundo, lo cual también es histórico.

"El año pasado me fui de aquí con mucha confianza, no me fue muy bien en la última ronda, pero sabía que le estaba pegando lo suficientemente bien a la bola para ganar un torneo", recordó.

Ahora, después del Mayakoba está la gran competencia, la Copa Presidentes, programada del 9 al 15 de diciembre en The Royal Melbourne Golf Club, para la cual se unió recientemente el chileno Joaquín Niemann al Equipo Internacional.

"Joaquín jugó excelentemente toda la temporada, ganó su primer torneo en la PGA TOUR y lo escogieron por sus méritos. Somos muy buenos amigos y nos la pasamos muy bien en las prácticas", compartió.

Cuestionado contra quién le gustaría jugar el partido individual, respondió sin dudarlo que "contra Tiger. La verdad que vamos hacer todo lo posible para ganar. Creo que puedo hacer pareja con cualquiera de mis compañeros".

De cara a la actual campaña 2019-2020 de la PGA TOUR compartió que su actual estatus le permite decidir y elegir en qué torneos va participar, porque ya no está en la situación de la temporada anterior de competir en todos para ganar su lugar y permanencia en el máximo circuito mundial.

"Es mucha tranquilidad el poder planear mejor mi año y físicamente escoger en cuáles participar en forma seguida. En diciembre voy a decidir", comentó.

En su elección de torneos para el próximo año dijo que está la de participar en los cuatro torneos mayores y los Juegos Olímpicos Tokio 2020. "Para Río 2016 no tuve la oportunidad de calificar, me quedé con la espinita. La verdad que me encantaría ser parte de eso".

A finales de octubre estuvo en Japón, donde participó en la edición inaugural del ZOZO Championship. "Es una ciudad que me encantó. Quiero estar ahí porque va ser un honor representar a mi país".