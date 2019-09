´A los 50 Ronaldo seguirá anotando´

El entrenador portugués José Mourinho alabó a su compatriota Cristiano Ronaldo, a quien considera un jugador top que a los 50 años seguirá anotando goles.

"Lo que él hace no me sorprende. A sus 34 años, es un jugador top, militando en un equipo top, con ambiciones top. No me sorprende porque, en términos genéticos, es un caso de estudio y en cuanto a mentalidad también", dijo Mourinho al canal de televisión portugués 11.

"Cristiano es un fenómeno. Es alguien que sólo piensa en ganar y hacer más y mejor. Por lo tanto, lo que él hace no me sorprende para nada".

El entrenador coincidió con Ronaldo en el Real Madrid y lo dirigió en 164 partidos, donde el jugador logró 168 goles.

"Yo creo que, cuando Cristiano tenga 50 años, estará en casa y FIFA lo invitará para un partido de leyendas y él jugará el partido y marcará un gol. Será así", indicó.