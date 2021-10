A la Berlinale

SUS CRÉDITOS

Sus créditos recientes incluyen Old y Glass, a la vez que actualmente se desempeña como showrunner de la serie Servant, de Apple TV+, en la que también dirigió varios episodios.

"Siempre me he sentido como un cineasta independiente dentro del sistema de Hollywood", comentó Shyamalan en un comunicado de prensa. "Son exactamente esas cosas en nosotros que son diferentes y poco ortodoxas las que definen nuestra voz. He tratado de mantener estas cosas en mí y animar a otros a proteger esos aspectos en su arte y en ellos mismos.

MUY SIGNIFICATIVO

"Que me pidan que forme parte de la Berlinale es muy significativo para mí. Representa el mayor honor para un cineasta. Poder apoyar y celebrar al mejor talento del mundo en la narración de historias, es un regalo que acepté felizmente".

Por su parte, Carlo Chatrian, director artístico del certamen fílmico, se dijo feliz de que el director aceptara la invitación de unirse a la gala, que se celebrará del 10 al 20 de febrero del próximo año.