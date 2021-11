A 20 años de: 'La pelota no se mancha'

A pesar de que el último juego como profesional de Diego Maradona fue un Boca-River del 25 de octubre de 1997, el campeón del mundo no tuvo su homenaje sino hasta cuatro años después, cuando se despidió de las canchas con un encuentro amistoso en la Bombonera que enfrentó a futbolistas de la Albiceleste con un combinado de Estrellas del Mundo.

Con 41 años de edad, el "Pelusa" fue recibido por más de 50 mil personas en el Estadio Alberto J. Armando que en todo momento se rindió a la figura del 10.

Emociones a flor de piel

La afición no paró de cantar durante todo el previo del partido. Diego Maradona salió del vestidor y resopló al pisar el césped; envuelto en papeles de color, saludó y mandó besos a cada sector de la grada.

Llegó al centro del campo acompañado de su familia y, tras abrazar a Juan Román Riquelme, rival del "Pelusa", recorrió la cancha agradeciendo a su público.

Después de las fotografías con ambos equipos, el "Piojo" López tocó el balón para comenzar con el duelo.

Alineaciones y el vínculo con el futbol mexicano

En la alineación que plantó Marcelo Bielsa, técnico del combinado de Argentina, tuvieron participación los ex futbolistas del América Claudio el "Piojo" López y Lucas Castromán, además del ex DT de las Chivas Matías Almeyda.

Por la albiceleste jugaron Germán Burgos; Roberto Ayala, Walter Samuel, Juan Pablo Sorín; Javier Zanetti, Matías Almeyda, Juan Sebastián Verón, Pablo Aimar, Cristian González; Diego Maradona; Claudio López, mientras que de cambio ingresaron Pablo Cavallero, Lucas Castromán, Mauricio Pochettino, Diego Placente, Claudio Husaín, Julio Cruz y Eduardo Berizzo.

En tanto, el equipo de las Estrellas, dirigido por Alfio Basile contó con Óscar Córdoba; Ciro Ferrara, Jorge Bermúdez, Iván Córdoba, Carlos Gamarra; Norberto Solano, Juan Román Riquelme, Carlos Valderrama, Enzo Francescoli; Davor Suker y Hristo Stoichkov.

También entraron figuras como René Higuita, Lothar Matthaus, Eric Cantona, Álvaro Recoba, Careca, Fabián Carini, Leonardo Rodríguez y Carlos Aguilera.

El astro brasileño Pelé estuvo en un palco y fue abucheado cuando las cámaras lo apuntaron.

El partido

El campeón del mundo no quedó a deber y labró un doblete, además de colaborar con una asistencia en la victoria de su equipo 6-3 sobre las Estrellas del Mundo.

El "Piojo" López, Pablo Aimar, en dos ocasiones, Maradona y Lucas Castromán anotaron por la Albiceleste, mientras que Davor Suker, Eric Cantona y René Higuita, pusieron en el marcador a la escuadra rival.

"La pelota no se mancha"

Tras los 90 minutos llegó la despedida. El "Pelusa", que para el término del encuentro ya portaba una camiseta de Boca Jrs., recorrió el estadio y se detuvo para contemplar a "La 12" la barra del cuadro Xeneize, algo que lo llevó a las lágrimas.

Pocos minutos después tomó el micrófono y dio un sentido discurso que tuvo una de las frases más destacadas en la historia del balompié mundial:

"El futbol es el deporte más lindo y sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el futbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha".

Polémica en la ciudad

Testigos que acompañaron al "10" durante el fin de semana contaron que el ex futbolista realizó destrozos y una descontrolada fiesta en el hotel en el que se hospedó, ya que en ese momento el astro argentino residía en Cuba.

"Estaba con una máscara de Bin Laden, una ballesta y dos guardaespaldas. Él jugaba con la ballesta dentro de la habitación 506 del Hilton de Buenos Aires. Deshizo la habitación. Andaba con la ballesta tirándole a cuánta cosa se le cruzara", recordó Eduardo Gallego.

"Tenemos una noche intensa previa al partido. A las dos de la mañana me golpean la puerta de la habitación las hermanas Hilton pidiéndome que me vaya. 'A usted y Maradona lo queremos fuera del hotel', me dijeron. Le pregunto por qué, salgo al pasillo en toallón y estaba todo el hotel pintado. Era por el paintball. Diego tenía esa manía", dijo el allegado al ex futbolista, Guillermo Coppola.