50 años de una icónica foto de AP en Vietnam

Fort Campbell,Kentucky

Dallas Brown todavía puede sentir los proyectiles que le dispararon hace 50 años los norvietnamitas que emboscaron a su batallón en la selva.

Minutos después, cuando amainaron los disparos, Brown y sus compañeros del batallón aéreo 101 serían inmortalizados.

En una de las imágenes más punzantes de la guerra de Vietnam, Brown hace muecas de dolor en el piso tras ser herido en la espalda. No muy lejos suyo, un sargento levanta sus brazos, como implorando ayuda al cielo.

La imagen en blanco y negro del colaborador de la Associated Press Art Greenspon fue publicada en la primera página por The New York Times y dio a los estadounidenses una idea cabal de las condiciones que soportaban los soldados en el que resultó el año más sangriento de la guerra. Tomada el 1ro de abril de 1968, fue postulada al Premio Pulitzer.

“Cuando veo la foto ahora, me digo, ‘si sobreviví a eso, puedo sobrevivir a cualquier cosa’”, comentó Tim Wintenburg, que aparece en la foto ayudando a transportar a un compañero hacia un sector que había sido limpiado de arbustos para que aterrizase un helicóptero.

El sargento Watson Baldwin había levantado sus brazos para guiar al helicóptero que iba a llevarse a los heridos. Baldwin falleció en el 2005, según militares de Fort Campbell que hace poco trataron de ubicar a los soldados de la foto.

Brown, quien vive cerca, en Nashville, y Wintenburg, de Indianápolis, se reunieron con un periodista de la AP en Fort Campbell, Kentucky, para hablar de la foto. Fue la primera vez que dieron una entrevista a la prensa.

Al enterarse de que había sido reclutado en 1965, Wintenburg se presentó a una oficina de reclutamiento, donde le dijeron que “tenía cara de aeronauta”.

A principios de 1968, tenía 20 años y estaba en el frente de combate.

Brown tenía 18 años cuando aterrizó en Vietnam y recuerda que se sintió inspirado por la canción La Balada de los Boinas Verdes. Lo entusiasmaron con la fuerza aérea y los dos terminaron recibiendo instrucción en Fort Campbell, sede del batallón 101.

En la primavera de 1968, la unidad de Brown y Wintenburg incursionó en el peligroso valle A Shau en una misión de una semana de “búsqueda y destrucción”, o, en otras palabras, en la que no se tomaba prisioneros. Los tiroteos eran frecuentes.

Brown recuerda que el comandante de su batallón, un teniente coronel, les dijo antes de la misión: “Si matan a alguien, reciben un premio”.