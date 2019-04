⚽️ Piojo no le va actitud a Ménez

Miguel Herrera reconoció que la nula actitud que ha mostrado Jérémy Ménez en los entrenamientos es el principal factor por lo cual el francés no ve minutos con el América.

"El Piojo", quien dejó fuera de la convocatoria a Ménez para el duelo del pasado domingo ante Toluca, dijo que el galo no muestra actitud en las practicas, razón por la cual tampoco pudo desplazar a Nicolás Benedetti del 11 titular.

"(Ménez) no está entrenando bien, no está metido con el equipo. Uno tiene que ser justo con todos los jugadores, con la gente grande y me he acercado con él y yo no veo la actitud de entrar, de meterse, de pelear por estar en un puesto.

"De repente él debe entender que el equipo venía de hacer muy bien las cosas, que estaba sacando los resultados, de que Nico Benedetti estaba haciendo muy bien las cosas y pues, en esa competencia tenía que estar mejor físicamente y no está haciendo las cosas como uno quiere", comentó Herrera en TDN.

El mediocampista galo apenas ha participado en tres partidos con las Águilas en este Clausura 2019, uno de ellos como titular.

"Desafortunadamente uno tiene que ser justo, se lo dije a él y siempre se lo he dicho a todos los muchachos. Voy a tratar de ser lo más justo posible; me puedo equivocar, o no, pero voy a usar a los jugadores que estén entrenando bien", sentenció.