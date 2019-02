🏈 Los Patriotas, campeones del Super Bowl

Atlanta, Estados Unidos.- Les costó un poco de trabajo, pero los Patriotas obtuvieron su sexto anillo de campeón en la NFL.

Liderados por su gente de experiencia, el equipo de Nueva Inglaterra derrotó 13-3 a los Carneros en la edición del Súper Tazón LIII.

Tras un inicio inesperado en el que Brady fue interceptado en su primer pase del encuentro y Stephen Gostkowski falló el primer intento de gol de campo en el Mercedes-Benz Stadium, pero también a la ofensiva del equipo de Los Ángeles no le fue nada bien.

Fue una primera mitad en la que las defensivas se portaron a la altura, pero sobre todo la de los Pats, al mantener a la peligrosa ofensiva de los Rams sin puntos, siendo la primera ocasión que bajo la dirección de Sean McVay no lograron anotar en una primera parte de un partido.

Luego de que fallara un primer intento de 46 yardas en el primer cuarto, fue hasta el segundo cuando llegaron los primeros puntos del partido y fueron gracias a Stephen Gostkowski, quien en esta ocasión no falló y acertó la patada de 42 yardas.

Tras el medio tiempo, en el que la actuación de Maroon 5 dejó mucho qué desear, parecía que Jared Goff y compañía comenzaban a reaccionar, pero una vez más fracasaron, tras acabar la primera mitad con apenas 57 yardas totales.

En el tercer cuarto fue cuando llegaron los primeros puntos para el equipo de Los Ángeles, tras un gol de campo de Greg Zuerlein de 53 yardas.

Ya en el último cuarto, los Patriotas respondieron de manera contundente y tras una carrera de 2 yardas de Sony Michel, pusieron el marcador a su favor 10-3.

Cuando parecía que Los Ángeles responderían a la ofensiva, llegó una intercepción de Stephon Gilmore dentro de la yarda 5 para frenar las intenciones del rival.

En la siguiente ofensiva, los Pats manejaron el balón y el reloj de manera perfecta y todo terminó con otro gol de campo de 41 yardas de Gostkowski dejar las cosas 13-3.

Le regresaron el balón a los Rams con muy poco tiempo, y aunque Goff y compañía hilvanaron una buena ofensiva, pero Zuerlein erró el intento de gol de campo de 48 yardas.

De esta manera, los Pats suman su sexto título, luego de los obtenidos en 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019.

20:56

Michel estira el balón pero no llega a la primera oportunidad. Cuarta y pulgadas por avanzar para los Patriotas.

La intercepción de Stephon Gilmore que encaminó el duelo en favor de los Patriots.

20:50

Jugada grande de Burkhead. Los Pats están a punto de llevarse el SB LIII.

Recepción de Gronkowski, carrera de Michel: touchdown Pats.

20:42

¡Interceptan a Goff! El joven QB buscaba un pase de anotación, pero Gilmore aprovecha el mal envío.

21 min

20:34

El punto extra es bueno y los Pats ponen el marcador 10-3 a su favor en el #SuperBowl

20:33

¡TOUCHDOWN PATRIOTS! Michel acarrea el balón hasta las diagonales y Nueva Inglaterra gana 9-3 a Rams.

20:13

¡Se empata el #SuperBowl! Greg Zuerlein logra un gol de campo de 53 yardas. Pats 3-3 Rams.

20:03

¡Castigan a Goff! No pueden los Rams en tercera.

20:01

¡Ahí están los Rams! Pase de Goff a Woods y ya están en la 29 de los Pats.

Jared Goff tampoco ha tenido un día fácil.

19:54

Gran cobertura de Marcus Peters y los Pats entregan el balón.

19:42

Los Pats despejan y encierran a los Rams.

19:40

Otra vez la conexión Brady-Edelman dando resultados. El receptor ya registra 120 yardas en el juego.

19:36

Patrick Chung sale lesionado del juego. Los Pats pierden a un jugador importante a la defensiva.

19:31

Por fin una buena jugada de Gurley y los Rams mueven las cadenas.

19:29

Se reanudan las acciones en el #SuperBowl. Los Rams reciben el balón.

#SBLIII #HalftimeShow #Maroon5 encendió los ánimos Mercedes Benz-Stadium con temas como 'This love', 'She will be loved' y 'Moves like Jagger'.



Al medio tiempo del Super Bowl LIII, los Patriots vencen 3-0 a los Rams en el Mercedes-Benz Stadium.

Al medio tiempo del Super Bowl LIII, los Patriots vencen 3-0 a los Rams en el Mercedes-Benz Stadium.

18:54

Belichick decide jugársela en cuarta, Brady busca a 'Gronk' y fallan. Festejan los Rams.

18:47

Pausa de los dos minutos. Los Patriots tienen el balón y buscan aumentar la ventaja.

18:42

¡Ponen de rodillas a Goff! Capturan al QB de Rams y nuevamente tienen que despejar.

18:40

Difícil partido para Gurley hasta el momento, con apenas 10 yardas por tierra.

18:36

La defensiva de Rams detiene a los Patriots con 6 minutos en el reloj del segundo cuarto.

?? #SBLIII | 03.02.19

¡Ahora sí la metió! Gostkowski conecta de 42 yardas para romper el cero en el Mercedes Benz Stadium.#GoPats 3-0 #LARams (Segundo Cuarto)

(?Segundo Cuarto) pic.twitter.com/b429WjM80G — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) 4 de febrero de 2019

Final del primer cuarto. Patriots y Rams empatan 0-0 en el #SuperBowl.

18:11

¡Otra vez sufre Brady! Donald encuentra al QB y lo manda al suelo. Los Pats entregan el balón.

18:09

¡Bajan a Brady! Capturan al QB, quien suelta el balón, pero los Pats lo recuperan con fortuna.

18:03

Buen trabajo de la defensiva de NE y los Rams son detenidos. Entregan el balón y saldrán los Pats desde la 20.

17:53

¡Falla Gostkowski! Los Patriots dejan ir los primeros puntos tras un intento de gol de campo de 46 yardas.

17:52

Nuevo tiempo fuera de Pats, quienes están cerca de la zona roja con una tercera oportunidad y ocho por avanzar.

17:47

Otro primero y diez para New England, tras un pase de Brady a Burkhead. Tiempo fuera de Pats.

17:44

Se conectan Brady y Edelman para mover las cadenas. Los Pats en la 24 de su campo.

17:39

Detienen a Jared Goff y compañía y los Rams entregan el balón.

17:37

¡Interceptan a los Patriots! Recupera Littletonat y aquí vienen los Rams.

¡Arranca el #SuperBowlLIII! #GoPats y #LARams disputan el campeonato de la #NFL.



Seguimiento ?? https://t.co/ZpdZsy0eu8 pic.twitter.com/w2r9McRnRM — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) 3 de febrero de 2019

Figuras del deporte mundial presentes en el partido:

#SBLIII | Conor McGregor también dice presente en el #SuperBowl .



(??AP) pic.twitter.com/GJQhXnTspU — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) 3 de febrero de 2019

?? #SBLIII | 03.02.19

El legendario velocista Usain Bolt, se une a la fiebre del Super Bowl 53 y está presente en Atlanta. https://t.co/IwxALaLnxK — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) 3 de febrero de 2019

GRAN AMBIENTE PREVIO AL INICIO

¿Podrá Todd Gurley superar al veterano Tom Brady y levantar el Vince Lombardy por primera vez después de 19 años?

¿Podrán Tom Brady y Patriotas sumar el sexto título en su historia y emparejar a los Acereros?

You have to feel it when it's not tangible.

You have to believe it when you cannot see it.



Today's the day. #EverythingWeGot featuring @MeekMill pic.twitter.com/nRp12yCVKI